Özgür Özel AKP’nin Özarslan’a yönelik başvurularını açıklayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, yarın düzenlenecek grup toplantısında CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin AKP tarafından yapılan suç duyurularının ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

AKP’LİLER 5 AYRI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, AKP’li siyasetçiler Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğü dönemine ilişkin şimdiye kadar 5 ayrı suç duyurusunda bulundu.

Şikayetler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AKP Sözcüsü Fatih Ünal, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve eski Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından yapıldı.

Yapılan başvurularda, Özarslan ve PORTAŞ A.Ş. yetkilileri hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarına yer verildi.

Şikayetlerin, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki ihaleler, Hıdırlıktepe’deki anıt yapımına ilişkin ihaleler ile geçersiz iş deneyim belgelerinin kabul edilmesine ilişkin olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu dosyaları açıklarken, Özarslan’ın kendisini suçlayan siyasi partiye geçme çabasındaki çelişkiye dikkat çekeceği ifade edildi.

İstifasının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Özarslan, AKP’ye geçişine ilişkin soruya MHP’yi de dahil ederek yanıt vermişti.

AKP VE MHP'YE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Yetiştiği tedrisat nedeniyle Cumhur'un iki partisinin de kendisine yakın olduğunu ifade etmişti.

Özarslan, "Ben, Sivas'ta muhafazakar bir aileden gelmeyim. Benim yetiştirildiğim tedrisatta ne AKP uzak ne MHP uzak. Bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.