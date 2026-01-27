DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Liderler ortak basın toplantısı düzenleyip soruları aldı. CHP Lideri Özgür Özel'e bugün Aziz İhsan Aktaş davasının ilk duruşması öncesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın paylaşımı hatırlatıldı.

Özel, hem esprili hem de sitem dolu bir yanıt verdi. Özel, Yıldız'ın paylaşımı değerli olsa da MHP'nin AKP'nin ittifak ortağı olduğuna dikkat çekti.

"MHP İÇİN 'KEŞKEK' YAPMAKTAN KOLAY"

MHP'li Feti Yıldız'ın 'keşke canlı yargılansalardı' sözlerine 'MHP için bu 'keşkek' yapmaktan' kolay diyen Özel şöyle konuştu:

"Bir teorik olarak şöyle söyleyeyim. Feti Bey'in değerlendirmeleri çok kıymetli. Zaman zaman sürece yönelik son derece olumlu, katkı sağlayabilecek, demokrasiden yana, adil yargılanmadan yana açıklamalar yapıyor. Bunları çok kıymetlendiriyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Ama bir de pratikte bir şey söyleyeyim. Feti Bey diyor ki keşke mevzuat uygun olsaydı. MHP için mevzuatı uygun hale getirmek keşke diyor ya, keşkek yapmaktan daha kolay.

Feti Bey bu sabah keşkek yapmaya karar verse daha çok uğraşır. Yapacakları bir tek şey var. Her konuda kayıtsız, şartsız destek verdikleri, her türlü siyasi riski aldıkları, emekliye sefalet ücreti verilirken bile iktidar değil ittifak ortağıyız. Destek vermek siyasi ahlak gereğidir diyerek destek verdikleri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu sabah bir telefon açıp Sayın Bahçeli canlı yayını uygun görmüştü. Sayın Erdoğan da Devlet Bey isabet buyurmuşlar. Yerinde olur dediğine göre biz Meclis'in açıldığı ilk gün Cumhur İttifakı olarak davaların eğer yargılananlar da talep ediyorlarsa canlı yayınlanmasının önünde bir engel bırakmayalım ki biz yargılanacak arkadaşlarımızın tamamı talep ediyorlar."

Özel, MHP'nin 'keşke' demesine gerek olmadığını onlar için 'bir telefonluk' iş olduğunu belirterek yanıtın şöyle bitirdi:

"Çünkü tamamı iddia bizim iftira dediğimiz birtakım iddiaların da duyulmasını, yanıtlarının da canlı yayında verilmesini, öyle kulaktan dolma olmamasını istiyoruz. Feti Bey bugün keşkek yapmaya karar verse uğraşması lazım. Öyle keşke dediği mesele bir telefon...

Biz de hemen komisyon toplantısına katılır ertesi gün de mecliste veya iki gün sonra bunun meclisteoy birliğiyle çıkmasına katkı sağlarız. O yüzden Feti Bey için canı keşkek istiyorsa keşkek bizden olsun, Egeliyiz. Keşke demesin, şu kanunu getirsin."

BAKIRHAN'DAN AKP SORUSUNA YANIT

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in de DEM Parti'nin son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'ye yönelik ifadelerine tepki gösterildiğini hatırlatılması üzerine de Tuncer Bakırhan şu yanıtı verdi: