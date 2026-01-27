MHP'den Aziz İhsan Aktaş hamlesi! Duruşma öncesi çağrı yaptı

Tartışmalı “itirafları” nedeniyle yedi CHP’li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan Aziz İhsan Aktaş’la ilgili davanın ilk duruşması bugün görülecek. İddiaya göre, “suç örgütü lideri” olduğu söylenen Aktaş, tutuklu değil ve hakkında adli kontrol kararı da bulunmuyor.

Aylarca iddianame olmadan tutuklu kalan CHP’li başkanlar da bugün ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

CHP, sık sık iddiaların “asılsız” olduğunu savunmuş ve yargılamanın “canlı” yapılmasını talep etmişti.

Bugün başlayacak duruşma öncesinde MHP’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Partinin önde gelen isimlerinden Feti Yıldız, “Keşke” diyerek bugünkü duruşmanın canlı yayımlanmasını istedi.

"Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi.

Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu"

Aziz İhsan Aktaş davası bugün görülecek: Seçilmiş başkanlar hapisten 'çete lideri' evinden gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP’nin “canlı yargılama” çağrısına destek vermişti. Ancak MHP cephesinden bu yönde bir yasal düzenleme için herhangi bir adım atılmadı.

Öte yandan Feti Yıldız, paylaşımında yargılanan isimleri tek tek sıraladı. Yıldız, tam olarak şunu yazdı:

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında

6'sı görevinden uzaklaştırılan

7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor.

Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi.

Vatandaş daha çok bilgi… — Feti Yıldız (@YildizFeti) January 27, 2026