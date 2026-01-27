MHP'den Aziz İhsan Aktaş hamlesi! Duruşma öncesi çağrı yaptı

MHP'den Aziz İhsan Aktaş hamlesi! Duruşma öncesi çağrı yaptı
Aziz İhsan Aktaş’ın “itirafları”yla tutuklanan yedi CHP’li belediye başkanının davasının ilk duruşmasından önce MHP'den 'canlı yargılanma' hamlesi geldi.

Tartışmalı “itirafları” nedeniyle yedi CHP’li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan Aziz İhsan Aktaş’la ilgili davanın ilk duruşması bugün görülecek. İddiaya göre, “suç örgütü lideri” olduğu söylenen Aktaş, tutuklu değil ve hakkında adli kontrol kararı da bulunmuyor.

Aylarca iddianame olmadan tutuklu kalan CHP’li başkanlar da bugün ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

CHP, sık sık iddiaların “asılsız” olduğunu savunmuş ve yargılamanın “canlı” yapılmasını talep etmişti.

Bugün başlayacak duruşma öncesinde MHP’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Partinin önde gelen isimlerinden Feti Yıldız, “Keşke” diyerek bugünkü duruşmanın canlı yayımlanmasını istedi.

Aziz İhsan Aktaş davası bugün görülecek: Seçilmiş başkanlar hapisten 'çete lideri' evinden gelecekAziz İhsan Aktaş davası bugün görülecek: Seçilmiş başkanlar hapisten 'çete lideri' evinden gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP’nin “canlı yargılama” çağrısına destek vermişti. Ancak MHP cephesinden bu yönde bir yasal düzenleme için herhangi bir adım atılmadı.

Öte yandan Feti Yıldız, paylaşımında yargılanan isimleri tek tek sıraladı. Yıldız, tam olarak şunu yazdı:

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında
6'sı görevinden uzaklaştırılan
7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede,

Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören",
19 kişi "mağdur",
40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

Şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma",
4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma",
5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik",
21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık",
10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması,

Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden
3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin,
Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar,
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar
görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma",
3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik",
19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık",
4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi isteniyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

