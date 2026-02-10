Ömer Çelik: MHP’yle daha uzun yollar yürüyeceğiz

Ömer Çelik: MHP’yle daha uzun yollar yürüyeceğiz
Yayınlanma:
AKP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MHP’nin 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Cumhur İttifakı’nın siyasette önemli bir rol üstlendiğini savunan Çelik, ittifakın hem iç siyaset hem de bölgesel politikalar kapsamında kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirtti.

AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'dan çarpıcı kulis: Erdoğan'a yeni ortak arayışı önerisi! MHP'nin oy oranı Cumhur İttifakı'nı bölecek mi?MHP'nin oy oranı Cumhur İttifakı'nı bölecek mi?

Çelik, açıklamasında Cumhur İttifakı vurgusu yaparak, MHP’nin kuruluş yıldönümünü kutladı. MHP'nin siyasetteki yerine dikkat çeken Çelik, ittifakın bundan sonraki süreçte de yoluna devam edeceğini belirtti.

"DAHA UZUN YOLLARI BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Çelik, “Bugün Cumhur İttifakı ortağımız, Türk siyasetinin köklü çınarı Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşunun 57. yıldönümüdür. Cumhur İttifakı olarak çok zorlu yollar açtık, büyük bir mücadele verdik ve Allah'ın izniyle bundan sonra da hem bölgesel politikalar hem de iç siyaset açısından daha uzun yolları birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

