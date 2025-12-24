ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil'e Almanya'da şok protesto! "Kayyumsunuz kara leke olarak tarihte yer alacaksınız"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) atanmış rektörü Ahmet Yozgatlıgil ve ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar, Almanya'da ODTÜ buluşması düzenlendi.

ODTÜ mezunlarını katıldığı etkinlikte ODTÜ70 GSYF (Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) projesi tanıtıldı.

Rektör Yozgatlıgil, sahnedeyken bir protesto edildi. ODTÜ mezunu bir kadın, Yozgatlıgil'e 'Hoş gelmediniz' dedi.

Mezun öğrenci, Yozgatlıgil'in ODTÜ'yü bir 'ticarethane' olarak gördüğünü söyledi. ODTÜ mezunu genç kadın, Yozgatlıgil'in diğer atanmış rektörler gibi tarihe kara leke olarak geçeceğini ve kayyum olduğunu ifade etti.

HER ŞEYİ TEK TEK YÜZÜNE SÖYLEDİ

"Biz hep var olacağız siz gideceksiniz diyen" kadın şunları ifade etti:

"Ben 2019'da mezun oldum ODTÜ'den. ODTÜ tarihinden bahsettiniz. ODTÜ tarihi hepinizin, bu odadaki herkesin bildiği gibi bir direniş tarihi aslında. Ve ben size buraya sizi hiç hoş bulmadık demeye geldim. Size ODTÜ'de de hiç hoş bulmadığımızı söylemek istiyorum.

Çünkü ODTÜ'nün tarihi özgür düşünce tarihi, eleştirel düşünce tarihi ve seçimle gelen rektörlerin tarihi.

Ne yazık ki bizim okulumuzda Ahmet Acar'dan beridir bir rektör yok ve biz Ahmet Yozgatlıgil'i de rektör olarak da kabul etmiyoruz.

Çünkü bir kayyumdur o ve bir rektör değildir. Buraya da gelirsiniz, başka yerlere de gidersiniz. Uzun uzun anlattığınız gibi ODTÜ'yü sadece bir ticarethane olarak gördüğünüzü de çok iyi biliyoruz.

Sizin için belki fonlara yatırımlar, ODTÜ'nün geliştirme vakfına paralardan bahsediyorsunuz ama bu odadaki herkes gibi ben de biliyorum hangi şirketlerin nasıl kalkınacağını.

ODTÜ mezuniyet töreninde 19 Mart ve diploma pankartları: Rektör kürsüde protesto edildi

"NEREYE GİDERSENİZ GİDİN HOŞ BULUNMAYACAKSINIZ"