Öcalan'dan Suriye için açıklama bekleniyor

Terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın yeni yıl mesajı kamuoyuyla paylaşılacak. Mesajda hem Türkiye'deki sürece dair görüşlerin hem de SDG ilişkin değerlendirmelerin yer alması bekleniyor.

Öcalan’ın mesajının, SDG'nin Şam yönetimine entegrasyonu konusunda yaşanan duraksamanın ardından gelmesi dikkat çekti.

Öcalan'ın Önerisi "Demokratik İslam"

SDG ile Şam arasında 10 Mart 2025’te imzalanan mutabakatın yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanmıştı. Ancak şu an somut bir gelişem yok.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan'ın terör örgütü PKK'yı feshettiği 27 Şubat açıklamasının Suriye'yi de kapsadığını ifade etmişti. Bahçeli, bu çarğı nedeniyle de SDG'nin harekete geçip Şam yönetimi ile birleşmesi gerektiğini söylemişti. Bahçeli, geçtiğimiz ekimdeki bir grup toplantısında da şunları ifade etmişti:

"27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın hitamında PKK 12 Mayıs'ta silah bırakmış ve örgütsel varlığını lağvetmiştir. 11 Temmuz'da bir grup PKK'lı silahlarını yakmıştır. Ne var ki Suriye'nin kuzey doğusunda tesir alanı bulunan SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz budur, doğrultu da budur. Beklentim şudur, PKK'nın kurucu önderliği SDG/YPG'ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir. Esad rejiminin devrilmesinden sonra ilk kez yapılan Halk Meclisi seçimlerinin demokratik istikrar içinde yeni dönemin, yeni siyasi ve toplumsal mekanizmanın ağırlık merkezi olması yönünde fikir birliği hasıl olmuşken Rakka, Haseke ve Süveyda'nın bunun dışında kalması 10 Mart Mutabakatı'nın ruhuyla çelişmektedir. Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinilecek bir husus görmüyorum. Bizi bağlayan açıklama 27 Şubat İmralı açıklamasıdır. Bu açıklamanın güncellenerek daha detaylandırılması ve çerçevesinin genişletilmesi hayırlı gelişmelere yol açacaktır. Bu sebepten dolayı 27 Şubat açıklamasının da tam arkasında durmaktayız. Terörsüz Türkiye, tereddütsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, güçlü ve güvenli Türkiye'dir."