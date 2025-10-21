MYP Genel Başkan Yardımcısı Sancar’a silahlı saldırı!

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar’ın Bodrum'da yaşadığı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulan Sancar, Emniyet'e giderek şikayetçi oldu.

Muğla Bodrum'da Kumbahçe Mahallesi’nde yaşayan Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar, dün gece saat 02.30 sıralarında bahçeye çıktığı sırada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıdan yere yatarak kurtulan Sancar, Emniyet'e giderek şikayetçi oldu.

SANCAR, SALDIRI ANINI ANLATTI

Saldırıdan şans eseri kurtulduğunu belirten Sancar, “Evi tarım ilacı ile ilaçlamıştım, gece yarısı koku artınca rahatsız oldum kapı pencereleri havalandırmak için açtım bende bahçeye çıktım, o anda silah sesleri gelmeye başladı. Üzerime kurşun yağdı, tahminen 10 el ateş ettiler. Kendimi aniden yere attım, sürünerek eve girdim, kapı ve pencereleri kapatıp polise haber verdim. Kimse ile husumetim yok. Yazdığım yazılardan mı olabilir, miras davalarımız devam ediyor. Ama bunu gerektirmez diye düşünüyorum. Kimseden alacağım yok kimseye borcum yok. 40 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Kentin bu kadar kötü bir dönemini görmedim. Şans eseri yaşıyorum” diye konuştu.

MYP'den Mansur Yavaş'a destek açıklaması!MYP'den Mansur Yavaş'a destek açıklaması!

MYP'den erken seçim çağrısı!MYP'den erken seçim çağrısı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait olay yeri inceleme ekipleri Sancar’ın evinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

