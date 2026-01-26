MHP'li Özdemir: Türk basını zor zamanlardan geçiyor

MHP'li Özdemir: Türk basını zor zamanlardan geçiyor
Yayınlanma:
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türk basınının zor zamanlardan geçtiğini belirterek yasal düzenleme çağrısı yaptı.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türk basının yabancı menşeli ve küresel ölçekli bazı sosyal medya firmalarının kıskacında zor zamanlar geçirdiğini ifade ederek, yasal düzenlemeler gerektiğini belirtti.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazetelerin sayısında bir önceki yıla kadar düşüş olduğunu belirten Özdemir, "2025 yılı içinse daha büyük sorunların netice olarak tespit edilmesi ise daha şimdiden neredeyse kesin gibi" dedi.

Merdan Yanardağ: Gazetecilik yapmayı suç sayıyorlarMerdan Yanardağ: Gazetecilik yapmayı suç sayıyorlar

"TÜRK BASININI AYAKTA TUTMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDA"

Basın emekçilerinin özlük haklarında da ciddi bir gerileme söz konusu olduğunu vurgulayan MHP'li Özdemir, "Türk basınını ayakta tutmak bir yana, gücünü pekiştirerek nitelikli şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak ise hepimizin sorumluluğunda" diyerek yasal düzenlemelerin gerektiğinin altını çizdi.

"Sektörün içerisinden geçtiği zor zamanları aşarak, ülkemizin yayıncılık ve basın mesleği anlamında küresel rekabette tutunabilmesi için mutlaka reklam faaliyetlerinin kanuni düzenleme ile yeniden ele alınması gerekiyor" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

  • "Yabancı kaynaklara yönelen reklam kaynakları yasal düzenleme ile Türk medyasına sunulmadıkça, ne yazık ki basın ve yayın kuruluşlarımızla beraber basın camiasından geçimini temin eden vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların büyümesi tehlikesi bulunuyor. Bu sebeple reklam faaliyetlerinin kapsamının yeniden değerlendirilerek, yabancı sosyal medya kuruluşlarına ayrılan bütçelerin sınırlandırılmasına yönelik MHP olarak verdiğimiz kanun teklifimizin öneminin daha da arttığı gerçeğini tekrar hatırlatmak zorunlu hale gelmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Siyaset
AKP'li Çelik'ten DEM Parti'ye 'Kürt düşmanlığı' suçlaması
AKP'li Çelik'ten DEM Parti'ye 'Kürt düşmanlığı' suçlaması
İmamoğlu'ndan 'çalma hastalığı' teşhisi: Kurtulmamız şart!
İmamoğlu'ndan 'çalma hastalığı' teşhisi: Kurtulmamız şart!