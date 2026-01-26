MHP'li Özdemir: Türk basını zor zamanlardan geçiyor

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türk basının yabancı menşeli ve küresel ölçekli bazı sosyal medya firmalarının kıskacında zor zamanlar geçirdiğini ifade ederek, yasal düzenlemeler gerektiğini belirtti.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazetelerin sayısında bir önceki yıla kadar düşüş olduğunu belirten Özdemir, "2025 yılı içinse daha büyük sorunların netice olarak tespit edilmesi ise daha şimdiden neredeyse kesin gibi" dedi.

"TÜRK BASININI AYAKTA TUTMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDA"

Basın emekçilerinin özlük haklarında da ciddi bir gerileme söz konusu olduğunu vurgulayan MHP'li Özdemir, "Türk basınını ayakta tutmak bir yana, gücünü pekiştirerek nitelikli şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak ise hepimizin sorumluluğunda" diyerek yasal düzenlemelerin gerektiğinin altını çizdi.

"Sektörün içerisinden geçtiği zor zamanları aşarak, ülkemizin yayıncılık ve basın mesleği anlamında küresel rekabette tutunabilmesi için mutlaka reklam faaliyetlerinin kanuni düzenleme ile yeniden ele alınması gerekiyor" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Yabancı kaynaklara yönelen reklam kaynakları yasal düzenleme ile Türk medyasına sunulmadıkça, ne yazık ki basın ve yayın kuruluşlarımızla beraber basın camiasından geçimini temin eden vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların büyümesi tehlikesi bulunuyor. Bu sebeple reklam faaliyetlerinin kapsamının yeniden değerlendirilerek, yabancı sosyal medya kuruluşlarına ayrılan bütçelerin sınırlandırılmasına yönelik MHP olarak verdiğimiz kanun teklifimizin öneminin daha da arttığı gerçeğini tekrar hatırlatmak zorunlu hale gelmiştir."