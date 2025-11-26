MHP'den 'süreç' açıklaması: Geri dönülmez bir noktadayız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Tekirdağ Hürriyet Mahallesi'nde partisinin il binasının açılış törenine katıldı. Yalçın, PKK'nin silah bırakma sürecine değindi.

"KESKİN VE KESİN İFADELERLE BİR DEVLET PROJESİ HALİNE GETİRİLMİŞTİR"

"Terörsüz Türkiye" için ortaya konulan çalışmaların, kararlılığın ve istikametin önemine vurgu yapan Yalçın, "MHP, Terörsüz Türkiye olgusuna ayrı bir önem vermektedir. Bizce Terörsüz Türkiye devlet aklıdır, mantığında da temelinde de devletin aklı yatmaktadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız tarafından keskin ve kesin ifadelerle bir devlet projesi haline getirilmiştir" diye konuştu.

"GERİ DÖNÜLMEZ BİR NOKTADAYIZ"

Yalçın, sürecin toplumun temellerini sağlamlaştırdığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Son gelişmelerle bizim ümidimiz terörsüz bir Türkiye gerçeğini hep birlikte göreceğiz, hep birlikte yaşayacağız. Bunu Cumhur İttifakı olarak çözeceğiz. Ancak bizler bunu yaparken muhalefet partilerinin bu konuyu ciddiye almaksızın veya rol çalmak suretiyle farklı bir davranış içerisinde olması memleketimizin, ülkemizin, Türk siyasetinin geleceği açısından oldukça vahim bir durumdur.

Onları, bu gerçeği Türkiye'nin yaşaması uğrunda katkı vermeye davet ediyoruz. Çünkü alınan mesafe önemlidir. Gerçekten de artık Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesi noktasında geri dönülmez bir noktadayız. Böyle görüyoruz ve sonuna kadar da bu projenin gerçekleştirilmesi uğrunda MHP Lideri başta olmak suretiyle her kademesindeki dava arkadaşlarımız tarafından bunun mücadelesi verilecektir."