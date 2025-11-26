MHP'den 'süreç' açıklaması: Geri dönülmez bir noktadayız

Yayınlanma:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye" sürecinin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından keskin ve kesin ifadelerle bir devlet projesi haline getirildiğini söyleyerek, "Alınan mesafe önemlidir. Artık Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesi noktasında geri dönülmez bir noktadayız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Tekirdağ Hürriyet Mahallesi'nde partisinin il binasının açılış törenine katıldı. Yalçın, PKK'nin silah bırakma sürecine değindi.

Cumhur İttifakı'nda ipler koptu! Destici'den MHP'ye zehir zemberek sözlerCumhur İttifakı'nda ipler koptu! Destici'den MHP'ye zehir zemberek sözler

"KESKİN VE KESİN İFADELERLE BİR DEVLET PROJESİ HALİNE GETİRİLMİŞTİR"

"Terörsüz Türkiye" için ortaya konulan çalışmaların, kararlılığın ve istikametin önemine vurgu yapan Yalçın, "MHP, Terörsüz Türkiye olgusuna ayrı bir önem vermektedir. Bizce Terörsüz Türkiye devlet aklıdır, mantığında da temelinde de devletin aklı yatmaktadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız tarafından keskin ve kesin ifadelerle bir devlet projesi haline getirilmiştir" diye konuştu.

"GERİ DÖNÜLMEZ BİR NOKTADAYIZ"

Yalçın, sürecin toplumun temellerini sağlamlaştırdığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Son gelişmelerle bizim ümidimiz terörsüz bir Türkiye gerçeğini hep birlikte göreceğiz, hep birlikte yaşayacağız. Bunu Cumhur İttifakı olarak çözeceğiz. Ancak bizler bunu yaparken muhalefet partilerinin bu konuyu ciddiye almaksızın veya rol çalmak suretiyle farklı bir davranış içerisinde olması memleketimizin, ülkemizin, Türk siyasetinin geleceği açısından oldukça vahim bir durumdur.

Onları, bu gerçeği Türkiye'nin yaşaması uğrunda katkı vermeye davet ediyoruz. Çünkü alınan mesafe önemlidir. Gerçekten de artık Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesi noktasında geri dönülmez bir noktadayız. Böyle görüyoruz ve sonuna kadar da bu projenin gerçekleştirilmesi uğrunda MHP Lideri başta olmak suretiyle her kademesindeki dava arkadaşlarımız tarafından bunun mücadelesi verilecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Siyaset
Son Dakika | Komisyonun Öcalan ziyareti sonrası ilk MGK toplantısı sona erdi
Son Dakika | Komisyonun Öcalan ziyareti sonrası ilk MGK toplantısı sona erdi
Yeni Yol'un asgari ücret ile ilgili önergesi AKP-MHP oylarıyla reddeldi
Yeni Yol'un asgari ücret ile ilgili önergesi AKP-MHP oylarıyla reddeldi
Buğra Gökçe'nin eşi iddianamedeki 'mantık hatalarını' canlı yayında tek tek anlattı
Buğra Gökçe'nin eşi iddianamedeki 'mantık hatalarını' canlı yayında tek tek anlattı