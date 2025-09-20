MHP'den İmralı Süreci için flaş yasal düzenleme sinyali!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İmralı süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin hukuki zeminde yeni bir boyuta taşınacağını belirtti.

Sürecin özgün yapısına dikkat çeken Yıldız, “Süreç dünyadaki örneklerden farklı olduğu gibi, ülkemizde çeşitli zamanlarda denenen süreçlerden de farklıdır ve atipik bir yapıya sahiptir” dedi.

Son Dakika | MHP'li Feti Yıldız: Sürecin adı Bahçeli modeli



X hesabından paylaşım yapan Yıldız, Meclis'te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda toplumun farklı kesimlerinden, akademisyenlerden, iş dünyasından, barolardan ve dini oluşumlardan görüşlerin alındığını belirterek, “Komisyonda depolanan zengin bilgi birikimi yasa taslağı kaidesi oluşturmada önemli bir kaynak oluşturacaktır” diye konuştu.

Komisyona “bir parti hariç” tüm Meclis gruplarının üye verdiğini vurgulayan Yıldız, temsil oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu söyledi.

Yıldız, İmralı Süreci'nde bazı mevzuatlarda düzenleme yapılacağını belirterek, “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Kanunu’nda bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğu muhakkaktır” ifadesini kullandı.

Terörün devlet dışı aktörlerin elinde “önemli bir silah” olduğunu vurgulayan Yıldız, “Yeni tür terör, hızlı reaksiyon yeteneğine sahip hibrit ve asimetrik özellikleri ile ‘yeni savaş yöntemi’ olarak insanlığın başının belasıdır” dedi.

Yıldız'ın X paylaşımı şöyle:

Terör,güç ve egemenliğini artırmak isteyen devletler,devlet dışı odaklar ve kişiler elinde önemli bir silahtır.

Yeni tür terör,hızlı reaksiyon yeteneğine sahip hibrit ve asimetrik özellikleri ile ‘yeni savaş yöntemi ‘ olarak insanlığın başının belasıdır.

Terörsüz Türkiye hedefine kilitlenmiş

Milli Dayanışma,Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda hemen her meslek grubunun,

toplumun farklı kesimlerinin,

akademisyenlerin ,işçi ve işveren kuruluşlarının,Baroların,Meslek Odalarının,dini oluşumların

bazen soru-cevap şeklinde, çoğu zaman bir akademik tezin sunulması kıvamında görüş ve önerilerini dinliyoruz.

Çeşitlilik noktasında mümkün olan en geniş katılım sağlanmaktadır.

Komisyonda depolanan zengin bilgi birikimi yasa taslağı kaidesi oluşturmada önemli bir kaynak oluşturacaktır.

Bir Parti hariç Gazi Mecliste grubu ve temsilcisi bulunan tüm siyasi partiler Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna üye vermiştir.

Toplumu temsil oranı%90 ‘ın üzerindedir.

Süreç dünyadaki örneklerden farklı olduğu gibi ,ülkemizde çeşitli zamanlarda denenen süreçlerden de farklıdır ve atipik bir yapıya sahiptir.

Millet olarak istiklalimizi;

hukuk güvencesinde,barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşama iradesi belirlemektedir.

Türkiye cumhuriyeti, yarım asır süren terör sorununu nihai çözüme kavuşturma yolunda tarihi bir kavşaktadır.

İçeride inşa edilen barış iklimi dış şoklara karşı korunmalıdır.

Nihai olarak bu tarihi fırsat, ancak ve ancak toplumsal rıza, tesis edilmiş bir adalet duygusu ve ortak bir gelecek vizyonuyla tam başarıyı yakalayacaktır.

Bu süreçte, başta infaz mevzuatında Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ,

Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Kanunu’nda bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu muhakkaktır.

Adalet sadece cezalandırıcı değil aynı zamanda onarıcıdır.

Terörün yol açtığı insani, sosyal ve psikolojik yıkımlar Türk Devleti tarafından onarılmaktadır .

Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan tektonik değişimler, içeride atılan adımların kaderine doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir.

Bu nedenle,Terörsüz Türkiye çabası çok katmanlı ve caydırıcı bir dış politika ile “stratejik kalkan” altına alınarak adaleti sağlayan bir Türkiye, bölgedeki tüm aktörler için yapıcı bir model olacaktır.

Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel entegrasyon sürecinde

“standart belirleyen ülke”pozisyonunu da güçlendirecektir.

Önümüzdeki günlerde somut öneriler görülecektir.