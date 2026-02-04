MHP'den AKP'ye Demirtaş için çok konuşulacak tek cümlelik mesaj

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve çözüm süreci komisyonu üyesi Feti Yıldız, Kobani davası kapsamında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, konunun kişisel isimler üzerinden değil, Anayasa’nın 90. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'hukuk' mesajı!

MHP'li Yıldız, Nefes'ten Memduh Bayraktaroğlu'na konuştu. Feti Yıldız ile yaptığı konuşmayı kaleme alan Bayraktaroğlu'nun yazısında şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’la sohbetimiz de tam olarak böyleydi… Bir 'açıklama alma' görüşmesi değil, siyasetin gürültüsü içinde hâlâ vicdanın sesini duymanın mümkün olup olmadığını anlamaya dönük bir sohbetti…

Feti Bey’in uluslararası mahkeme kararlarının bağlayıcılığına işaret etmesi ise aslında bir kişiye değil, hukukun evrensel çerçevesine sadakatin ifadesiydi…

Bu yüzden 'Demirtaş tahliye edilmeli mi?' gibi kişiselleştirilmiş bir sorunun anlamını yitirdiğini fark ettim… Hukukun incitilmemesi gerektiğine dair hassasiyetini dile getirdiğimde söylediği cümle ise, siyasetin gürültüsü içinde sade ama ağır bir ahlâk beyanı gibiydi:

“Bu yaştan sonra doğruları söylemeyip de ne yapacağız?...”

Bazen bir cümle, sayfalarca analizden daha fazla şey anlatır…

Feti Yıldız’ı sadece MHP adına değil, parlamentomuz ve siyaset dünyamız için de vicdanın kıymetli seslerinden biri olarak görüyorum çünkü: hukuku kişiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden konuşuyor…

Selahattin Demirtaş meselesi açıldığında konuya isimler üzerinden değil, Anayasa’nın 90. maddesi üzerinden bakılması gerektiğini vurgulaması, bunun en net göstergesiydi…

Bu çok saygın ve anlaşılabilir bir duruş zira hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur..."