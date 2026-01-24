Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'hukuk' mesajı!

Yayınlanma:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıldız, "Hüküm, öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır" ifadelerini kullandı.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Kent uzlaşısı" davası kapsamında dün dördüncü kez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

FETİ YILDIZ: MERAKLISINA NOTLAR

Sosyal medya X hesabından "Meraklısına notlar" diyerek yaptığı paylaşımda, hükümlerin öfkeyle değil, hukuk ile kurulması gerektiğine dikkat çekerek, "Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil bir medeniyet iddiasıdır" ifadelerini kullandı.

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Meraklısına notlar:

Hukuk kuralları yerinde dururken, hayat değişir, gelişir her an başka bir yapıya dönüşür.

Adalet dağıtımında görev alanlar soyut hukuk kurallarını somut olaylara uyarlarken, kanunları doğru yorumlamak, isabetli uygulamakla yükümlüdür.

Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil bir medeniyet iddiasıdır.

Hüküm, öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır."

BAHÇELİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak söz konusu karara sert sözlerle tepki göstermişti.

Bahçeli, paylaşımında kararın "evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini" kaydederek, "Terörsüz Türkiye" amacıyla da "taban tabana zıtlık" taşıdığını belirtmiş, ayrıca İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının "sorunlu" olduğunu ifade etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

