MHP'den ABD'ye çağrı 'Dost musun, düşman mı?'

Yayınlanma:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Washington yönetimine sert sözlerle seslendi. ABD’nin Türkiye’ye yönelik tutumunun artık netleşmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Washington, en kısa sürede Türkiye'nin dostu mu düşmanı mı olduğunu netleştirmelidir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Terörsüz Türkiye için Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları - Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temalı Adana bölge toplantısında açıklamalarda bulundu.

Washington'a çağrıda bulunan Yalçın, "Terörsüz Türkiye" gayretlerinin baltalanmamasının önemli olduğunu belirterek "Türk dış politikasında tek bilek tek yürek olunması elzemken, muhalif siyasi partilerden çatlak sesler yükselmektedir. Muhalif partilerce İsrail celladı Netanyahu’nun urganını yağlama ritüelleri sahnelenmektedir" dedi.

"AYAKLARINI DENK ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

ABD yönetimine çağrıda bulunan Yalçın, "Washington, en kısa sürede Türkiye'nin dostu mu düşmanı mı olduğunu netleştirmelidir. Türkiye bekası için her türlü tedbiri almaktan çekinmeyecektir. Artık Türkiye’ye NATO ve AB ilişkileri üzerinden ayar verme zamanı çoktan geçmiştir. Bölgede köprülerin altından çok sular akmıştır. Türkiye'nin bölgedeki gelişmelere seyirci kalacağını sananlar aldanmaktadır.

Soğuk Savaş dönemi de, eski güçsüz Türkiye de gerilerde kalmıştır. Bölgesel barışın da, küresel barışın da anahtarı Türkiye'nin elindedir. Türkiye, bölgesel ve küresel açmazların kilidini açabilecek kudrettedir. Bölgedeki muhteris küçük devletleri, ufak hesaplar peşinde koşmaktan vazgeçmeye, ayaklarını denk almaya çağırıyoruz. Pasifik’ten Atlantik’e küresel barış ve sükûnu sağlama yolunun, Orta Doğu'nun istikrarından geçtiğini hatırlatıyoruz" dedi.

Erdoğan, Trump ile yapacağı görüşme için Washington'a geldiErdoğan, Trump ile yapacağı görüşme için Washington'a geldi

"DÜNYADAKİ BÜTÜN DENKLEMLERİN MERKEZİNDE TÜRKİYE VAR"

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bitmesi, Filistin davasının başarısı ve İsrail saldırganlığının sona ermesi için Türkiye’nin üzerine düşeni yapmaya her zaman hazır olduğunu söyleyen Yalçın, "Bu arada Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ABD başkanı Donald Trump arasında 25 Eylül’de Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmenin, Türkiye’nin güvenlik hassasiyetleri ve küresel konumu bakımından olumlu sonuçlara vesile olacağına inanıyoruz. Şüphe yok ki Türkiye'yi görmezden gelenleri biz de görmezden geleceğiz. Türkiye’yi hesaba katmayanları biz de hesaba katmayacağız. Bilinmelidir ki artık yalnızca bölgedeki değil, dünyadaki bütün denklemlerin merkezinde Türkiye vardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

