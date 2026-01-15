Meral Akşener'e sürpriz ziyaret: Yalnızca nezaket buluşması değil...

Yayınlanma:
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin paylaşım yapan Küpeli, "Bu ziyaret, yalnızca bir nezaket buluşması değil" ifadelerini kullandı.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, İYİ Parti kurucu lideri ve eski Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Meral Akşener'den Leyla Zana'ya dayanışma telefonuMeral Akşener'den Leyla Zana'ya dayanışma telefonu

"YALNIZCA BİR NEZAKET BULUŞMASI DEĞİL"

Ziyarete ilişkin sosyal medya X hesabından paylaşım yapan Küpeli, "Bu ziyaret, yalnızca bir nezaket buluşması değil; geçmişe saygının, emeğe vefanın ve siyaset ahlakının bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

Akşener'e çiçek demeti takdim ederken yan yana çekilmiş fotoğrafı da paylaşan Cenk Küpeli, şu ifadeleri kullandı:

“Vefa; siyaseti onurlu ve güvenilir kılan bir değerdir…

Doğru Yol Partisi geleneğinden gelen; Türk siyasetinde ve Doğru Yol Partisi çatısı altında Genel Başkan Yardımcılığı, Kadın Kolları Başkanlığı, Milletvekilliği ve koalisyon hükümetimizde İçişleri Bakanlığı gibi önemli görevler üstlenmiş, Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim.

Bu ziyaret, yalnızca bir nezaket buluşması değil; geçmişe saygının, emeğe vefanın ve siyaset ahlakının bir gereğidir.

Doğru Yol Partisi; demokrasiye bağlılığı ve “Geniş Merkez” siyaset anlayışıyla, milletimizin yeniden umudu olma yolunda güçlü bir buluşma noktası olacaktır.

Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.”

ekran-goruntusu-2026-01-15-232106.png
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli'nin X paylaşımı (15 Ocak 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

