Mekke sorumlusunun rüşvet aldığı iddia edilmişti: Diyanet kulak tıkıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek’in sosyal medyaya yansıyan “para sayma” görüntüleri kurumda sarsıntıya neden oldu.

Sayılan paraların, rüşvet olduğu iddia edildi. Diyanet ve Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Skandalın perde arkasında yaşananlar, Diyanet kaynaklarınca şöyle aktarıldı: Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın özel kalem müdürü ve başkanlığın teftiş başkanı Hasan Güçlü, Kütahyalı iki hemşerisine umre görevi verdi.

Umreye giden isimlerin, Erbaş döneminde kurumda müfettiş olarak çalışan, Arpaguş tarafından ise Teftiş Kurulu Başkanı yapılan Mehmet Arslan ile yeni dönemin Atama Daire Başkanı Yusuf Tunç olduğu bildirildi.

Birgün'de yer alan habere göre, Arslan ve Tunç umre görevindeyken para sayma videosu sızdı. Videonun ortaya çıktığı saatlerde çok sayıda üst düzey Diyanet görevlisinin, “Nargile partisinde” olduğu da Diyanet kaynaklarının iddiaları arasında yer aldı. Video ortaya çıkınca, partinin yarıda kesildiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken Diyanet’te başkan değişimi yaşandı. 17 Eylül’de görevinden ayrılan Ali Erbaş’ın, görev süresi sona ermeden kısa bir süre önce Ahmet Daştanbek’in görevden çekilmesine yönelik yazıyı onayladığı öğrenildi. Resmi yazı, Ankara’dan Mekke’ye ulaştı. İddiaya göre Daştanbek, Suudi Arabistan’da sağlık raporu alarak, görevden çekildiğine yönelik yazıyı almadı.

GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Daştanbek’in, “Başkan değişiminin sonuçlanmasını beklediğini” iddia eden Diyanet kaynakları, “Bu süreçte Daştanbek, siyasi ve bürokrasi kesiminden bazı üst düzey isimlerle birçok görüşme yaptı” değerlendirmesinde bulundu. Daştenbek’in görev süresinin, Diyanet’in yeni yönetimi tarafından üç ay daha uzatıldığı anlatıldı.

"KULAĞINI TIKADI"

Daştanbek’in 2005 yılı itibarıyla Mekke’de görev yaptığının altını çizen Diyanet kaynakları, “Defalarca görevden geri çekilmek istense de bir türlü çekilemedi. Her defasında üst düzey isimler devreye girerek konunun üstü kapandı. Daştanbek’in geri çekilmesi ve adli merciler tarafından soruşturulması beklenirken görev süresinin uzatılması herkesin dilinde. Ayrıca Daştanbek’in, şimdilik Teftiş Kurulu Başkanı ile birlikte, para sayma videosunun çıktığı saatlerde nargile partisinde olduğu da kurumda konuşuluyor.

Başkan Arpaguş’un bu soruşturmayı sonuçlandırması gerekiyor. Kurumun yerle yeksan olan itibarının yeniden tesis edilmesinde bu tür konuların üzerine gidilmesi büyük önem taşıyor. Başkan Safi Bey’in ekibi bu bilgileri kendisine iletmiyor. Başkan da zaten kulaklarını tıkamış durumda. Ancak Başkan Safi Arpaguş çok güvenerek yönetime getirdiği isimlere sorarak bütün detayları öğrenebilir” ifadelerini kullandı.