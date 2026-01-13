Meclis’te Bahçeli'den sürpriz jest! Objektifin arkasına bu kez o geçti!

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) yöneticileriyle Meclis’te bir araya gelen MHP Gebek Baljabu Devlet Bahçeli, “Sizler için her türlü desteğe hazırız” dedi. Basın fotoğraflarını “tarihe düşülen güçlü notlar” olarak niteledi.

TFMD Yönetim Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) makamında ziyaret etti. TFMD Başkanı Rıza Özel, Genel Sekreter Adem Altan, Mali Sayman Hamza Şahin ve dernek üyesi Günsu Özmen’in katıldığı görüşmede derneğin 1984’ten bu yana yürüttüğü faaliyetler ve mesleki sorunlar hakkında bilgi verildi.

Görüşmede, 1985’ten beri düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın yayımlanmış katalogları Bahçeli’ye takdim edildi. Katalogları dikkatle inceleyen Bahçeli, “Fotoğraflar tarihe düşülen güçlü notlardır” ifadesini kullandı.

BAHÇELİ'DEN SÜRPRİZ JEST

Ziyarette, geçmiş yıllarda Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri’nde dereceye giren Mehmet Aslan’ın Rize Pokut Yaylası’nda çektiği bir kare Bahçeli’ye armağan edildi. Bahçeli, heyetin fotoğraflarını kendisi çekerek sürpriz yaptı.

Gazetecilik mesleğine ve basın fotoğrafçılarına destek mesajı veren Bahçeli, “Gazetecilerin ve basın fotoğrafçılarının yaşadığı sorunlar TBMM kürsüsünde dile getirilecektir. Sizler için her türlü desteğe hazırız” dedi. Bahçeli ayrıca, “mesleki dayanışmanın önemine” vurgu yaptı.