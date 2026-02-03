Meclis'te 'ABD ziyareti' tartışması: Biz neden yokuz?

TBMM Dışişleri Komisyonunun ABD'ye gidecek heyetinde DEM Partili vekillerin yer almamasına Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, "Bütün partiler varken DEM Parti neden yok?" diyerek tepki gösterdi. Sakık'ın ardından Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da "Biz de yokuz" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret edecek.

ABD'ye gidecek heyette yer almayan DEM Partili Sırrı Sakık, "Bütün partiler varken DEM Parti neden yok?" diyerek tepki gösterdi.

Sakık'ın sözleri üzerine Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da "Biz de yokuz başkanım, biz de yokuz" dedi.

KOMİSYON ÜYELERİ ABD YOLCUSU

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlığı’nın Dışişleri Komisyonu’nun 9-14 Şubat tarihleri arasında Washington’a resmi ziyaret gerçekleştirilmesine ilişkin tezkere Genel Kurul’da oylanarak kabul edildi.

sirri-sakik.jpg
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık

"BİZ NEDEN GİDEMİYORUZ?"

Görüşmeler sırasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, ABD’yi temsil edecek komisyonda partilerinden milletvekili bulunmadığını belirterek, "Bütün partiler varken DEM Parti neden yok? Cemal Süreya'nın dediği gibi bütün kara parçaları dâhil ama Afrika hariç yani bunu hangi hukuka sığdırırsınız, Meclis olarak bunu sormak ve öğrenmek istiyoruz, neden bu dışlayıcı dil. Bizim bu solumuzdaki partiler gidiyor, sağımızdaki partiler gidiyor, biz neden gidemiyoruz bunu öğrenmek istiyoruz" dedi.

DEM Partili Sakık’ın sözleri üzerine Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya da "Biz de yokuz Başkanım, biz de yokuz" diye konuştu.

Süreçte "nihai rapor" için beşinci kez toplanacaklarSüreçte "nihai rapor" için beşinci kez toplanacaklar

OKTAY DETAYLARI AKTARMIŞTI

Komisyon üyelerinin ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay şu detayları aktarmıştı:

"ABD ile Devlet Başkanları, Hükümet, Bakanlar nezdinde yoğun ve sıcak devam eden ikili ilişkilerimizi parlamento boyutuna da taşımayı arzu ediyoruz.

Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Temsilciler Meclisi Başkanı başta olmak üzere çok sayıda Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyesi ile de görüşmeler gerçekleştireceğiz.

Savunma sanayi boyutundaki yaptırımların kaldırılması, ‘Terörsüz Türkiye ve Bölge’ nezdinde Suriye, Irak ve İran’daki gelişmeler ve Gazze'deki son durum ana başlıklarımız olacak."

Kaynak:ANKA

