Mansur Yavaş'a soruşturma açmışlardı... Esenyurt kayyumu da 'çorba' dağıtmaya başladı!

Mansur Yavaş’ın ücretsiz çorba ikramı nedeniyle inceleme başlatılırken, AKP’li belediyelerde benzer uygulamalara başladı. Son olarak Esenyurt Kayyumu Can Aksoy’un çorba dağıtımına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özellikle hastanelerin çevresinde ve öğrenci yoğunluğunun yüksek olduğu üniversite bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

Yurttaşlardan olumlu geri dönüşler alan bu uygulama, İçişleri Bakanlığı’nın dikkatini çekti. Bakanlık, geçtiğimiz haftalarda Yavaş hakkında, ücretsiz çorba ikramı gerekçesiyle inceleme başlattı.

Mansur Yavaş'a soruşturma, AKP'li belediyeye sessizlik! CHP'den 'çorba' tepkisi

Başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak, Yavaş’ın 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden yürüyüşe katılan gençlere çorba ve battaniye dağıtması gösterildi.

ESENYURT KAYYUMU DA ÇORBA DAĞITTI

Öte yandan, AKP’li belediyelerin de benzer uygulamalar yapması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Son olarak Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyum Can Aksoy’un da çorba ikramına başlaması dikkat çekti. Aksoy, uygulamayı “İçimizi ısıtan, paylaşmanın verdiği mutluluk... Soğuk kış günlerinde komşularımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Afiyetler olsun” sözleriyle duyurdu. Ayrıca dağıtılan çorba bardaklarının üzerinde kayyum Aksoy’un adının yer alması da gözlerden kaçmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

