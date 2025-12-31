Mansur Yavaş’a soruşturma, AKP’li belediyeye sessizlik! CHP’den ‘çorba’ tepkisi

Akara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özellikle hastane çevreleri ve yoğun üniversite bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı yapıyor. Yavaş'ın bu uygulaması yurttaşlar tarafından beğeni toplasa da İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında, 'ücretsiz çorba' ikramı yaptığı gerekçesiyle inceleme başlattı.

Soruşturmanın dayanağı olarak, Yavaş’ın 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenen yürüyüşe katılan gençlere çorba ve battaniye dağıtması gösterildi.

Mansur Yavaş Çorba Soruşturması sessizliğini bozdu! "İnsani olan herkes benim gibi davranır"

AKP'Lİ BELEDİYE 'MÜJDE' OLARAK DUYURDU

Buna karşılık, Gaziantep’te AKP’li belediye, geçtiğimiz günlerde öğrencilere çorba ve simit dağıtacağını duyurdu. Belediye bu hizmeti “öğrencilere müjde” şeklinde tanıttı.

ÇORBANIN DEĞİL, ADALETİN ALTI KAYNIYOR

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken CHP Gaziantep Milletvekili Merih Meriç, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak söz konusu uygulamayı eleştirdi.

Merin'in açıklamasında, "İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş ücretsiz çorba dağıttı diye 13 noktadan soruşturma açmıştı. Aynı çorba AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından dağıtılınca ise… Sessizlik. Demek ki mesele çorba değilmiş.

Tarifte bir sorun var belli ki. Birinde vicdan fazla kaçmış, ötekinde parti rozeti tam ölçü. Bu ülkede çorbanın bile kimlik kartı var. CHP’liyse soruşturmalı, AKP’liyse afiyet olsun. Bu ironik düzene dikkat çeken CHP Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan’a da buradan selam olsun. Çorbanın değil, adaletin altı kaynıyor aslında" ifadelerini kullandı.