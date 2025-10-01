Mahkeme kayyumun gerekçesini açıkladı!

Yayınlanma:
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul İl Yönetimi hakkında verilen uzaklaştırma kararının gerekçesini açıkladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP 38. İstanbul İl Kongresi hakkında açılan davada İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetimi hakkında tedbiren uzaklaştırma kararı vermişti.

Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine Gürsel Tekin başkanlığındaki kayyum heyeti atanmıştı.

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti. Süreç devam ederken CHP 24 Eylül günü olağanüstü seçime gitmişti.

Yapılan seçimde Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti.

KAYYUM KARARININ GEREKÇESİ AÇIKLANDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP tarafından yapılan itirazların reddine, tedbir kararının devamına hükmetmişti.

Mahkeme o kararın gerekçesini açıkladı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; mahkemenin gerekçe kararında, CHP İstanbul İl Seçimlerine ilişkin ceza davası açılmasını ihtiyati tedbir kararı verme nedenlerinden biri olarak gösterdi. Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ın atanma nedeni olarak ise bu isimler için “partiye uzak olmayan kişiler” ifadesini kullandı.

"SEÇİMLERİN OBJEKTİF OLMASI AMAÇLANDI"

Atanan heyetin başlayan İstanbul İl Seçim Kongre sürecini objektif ve tarafsız bir şekilde şaibelerden ve kavgalardan seçimleri uzak tutmalarının amaçlandığını belirtti. Hakim gerekçesinde, davacı Özlem Erkan ve Avukatı Cevahir Kılıç tarafından mahkemeye CHP İl Başkanlığı’na atanmasını talep ettikleri kişilerin bulunduğu listeyi sunduklarını belirtti.

Bu listedeki isimlerin araştırılarak, bu kişilerden en uygun 5 kişinin seçilip kurul halinde il teşkilatını seçime götürmek ve bu süreçteki olağan işleri yönetmek için görevlendirildikleri belirtildi.

"BASİT BİR İDDİANIN ÖTESİNDE"

İstanbul 45. Asliye Ceza Hakimi, Üst Kurul ve Kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırılma gerekçesini ise 38. Olağan Kurultaya ilişkin iddialarının basit bir iddianın ötesinde olarak açıkladı. Söz konusu seçimlerin demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı yapıldığını, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilenmesine ilişkin yaklaşık ispat şartının sağlandığını ileri sürdü.

Bu nedenler öne sürülerek “görevde kalmalarının sakıncalarını engellemek amacıyla bu karar alınmıştır” ifadeleri gerekçeli kararda kullanıldı.

"KARARIMIZ SEÇİMLERE MÜDAHALE DEĞİLDİR"

Mahkeme gerekçesinde verdiği ihtiyati tedbir kararının seçimlere müdahale olmadığını şu gerekçelerle açıkladı: “Bu kişilerin 2 yıllık görev süresinin bitimine az bir süre kalması, daha önce 38. Olağan Kurultayın ve 21. Olağanüstü kurultayın yapılmış olması, 39. Olağan Genel Kurulda bu kişilerin değil yeni seçilecek Kurultay delegelerinin oy kullanacak olması kararımızın seçimlere bir müdahale olmadığının göstergesidir.” denilerek İhtiyati tedbir kararının amacının atanan heyetin İstanbul il seçimlerini yönetmesi olduğu vurgulandı.

PARTİ ÜYE ZORUNLULUĞU OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Hakim, CHP avukatlarının mahkeme eliyle partinin yönetilmeye çalışıldığını ve yargının sınırlarını aştığını belirttiği itirazlarının gerçek dışı olduğunu savundu. Göreve getirilen kurulun parti üyesi zorunluluğu olmamasına rağmen kendi takdiriyle bu isimleri seçtiğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
CHP'den 58'inci miting: On binler Küçükçekmece'de meydana indi
MHP'li Yıldız'dan Demirtaş açıklaması: Bazı şeyler yapmak gerekir
