Kurultay Davası'na olağanüstü güvenlik önlemi! Çevik kuvvet otobüsleri geldi

CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması öncesinde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bulunduğu Dışkapı Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet ekiplerini taşıyan dokuz otobüs adliye önüne getirildi. Önceki duruşmalarda görülmeyen bu yoğun güvenlik varlığı dikkat çekti.

Basın mensuplarının ilgisi de yüksekti. Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok gazeteci adliye önünde yerini aldı.

NELER OLMUŞTU?

Dava, CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay’ın iptali talebiyle açtığı dava ile, bir başka delegenin 6 Nisan 2024’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın “yok hükmünde” sayılması için başlattığı dava dosyalarının birleştirilmesiyle yürütülüyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir önceki duruşmada, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza yargılamasında verilen görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vermişti. Bu dava kapsamında, "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla 12 kişi hakkında açılan davada, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri arasında görev tartışması yaşanmıştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği görevsizlik kararına karşı yapılan itiraz, Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Yüksek Mahkeme, itirazın dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu görüşüyle başvuru yapmış, ancak Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu “davada uygulanacak kural olmadığından” reddetmişti.

Bu gelişmenin ardından Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, ceza davasının duruşmasını 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00’a ertelemişti.

Davanın görüldüğü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dosyayı ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nden de CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlük iddialarına dair ceza davası dosyasını talep etti.

Bugün saat 10.00’da başlayacak dördüncü duruşmada mahkemenin karar verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Adliye çevresindeki güvenlik önlemleri ve basının ilgisi, duruşmaya verilen önemin göstergesi olarak değerlendiriliyor.