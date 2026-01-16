"Kiralar çok pahalı" diyen vatandaşa "Ama S-400 aldık" diyen AKP'linin kim olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma:
Gittiği ev ziyaretinde 'Kiralar çok pahalı' diyen vatandaşa, "S-400" aldık yanıtı veren AKP'linin kim olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada bir AKP’linin gittiği ev ziyaretinde söylediği S-400 sözleri büyük tepki çekti. O AKP’linin kim olduğu ortaya çıktı. Gelen tepkiler üzerine videoyu sildi.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşın kira pahalılığından yakındığı ziyarette konuşan kişinin, AKP üyesi ve Gaziosmanpaşa’da son yerel seçimde meclis üyeliğine aday olan Emrullah Tosun olduğu öğrenildi.

screenshot-2026-01-16-at-12-41-22-instagram.png

Tosun’un S-400 videosunu Instagram hesabından paylaştığı, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine de sildiği görüldü.

screenshot-2026-01-16-at-12-59-57-whatsapp.png
Tosun'un videosunu sildiği link.

Tosun, kiralar pahalı diyen vatandaşa, "Biz şimdi S-400'leri aldık. Niye? Çatımız sağlam olsun, gelen füzeleri durduralım, hanelerimize bombalar mermiler düşmesin diye. Amerika bize yaptırımlar uyguladı, CAATSA yaptırımları uyguladı. Bu da bizim ekonomimize yansıdı. Sahada yenemeyeceği bir halkı, bir toplumu, bir ümmeti yaptırımlarla yıldırmaya çalıştı." yanıtını vermişti.

screenshot-2026-01-16-at-12-40-49-instagram.png

CHP'Lİ BULUT: BAHANE BULMAKTA DÜNYA MARKASI OLDULAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da, S-400 yanıtı veren AKP'li Tosun'a şu tepkiyi gösterdi:

"Vatandaş: Ev kiraları çok pahalı!
AKP'li yönetici: Biz şimdi S400'leri aldık niye?
Çatımız sağlam olsun hanelerimize mermiler bombalar düşmesin diye!

Bahane bulmakta dünya markası oldular...
Konut yok, politika yok, çözüm yok..."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

