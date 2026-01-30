'Kentsel dönüşüm projeniz yok' diyenlere Özgür Özel'den yerinden yanıt

CHP Lideri Özgür Özel, Kartal'da düzenlenen Kiptaş Kaper Sitesi teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

Bin beş yüz dairelik sitenin anahtar teslim töreninde Özgür Özel; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendilerine yönelik "Sizin kentsel dönüşüm projeniz yok," şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

"Sorumluluğunu yerine getirenlere iftira atan bir anlayış var" diyen Özel, "Hatay'da insanların önüne boş senet koydular" şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ANAHTAR TESLİM TÖRENİNDE FLAŞ SÖZLER

Kaper Sitesi'nde Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın büyük emeği olduğunu belirten Özgür Özel, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Kaper Sitesi, Kamu Personelleri’nin kooperatifi, yıllarca burada güzel komşuluklara tanıklık etmiş. Sonra gün gelmiş, 2017 yılında artık riskli yapı ilan edilmiş, depreme dayanıksız olduğu saptanmış ve 2019 yılında da bir müteahhitle anlaşılarak yıkılmış. Sonrasında şartlar, birtakım hatalar, eksiklikler, ekonomik sorunlar yıkılan Kaper Sitesi’nin yerine yenisinin yapılmasına imkan vermemiş. Bu sırada 2021’de Kaper Sitesi’nin sakinleri KİPTAŞ’ın çağrısını duymuşlar. KİPTAŞ demiş ki Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm vizyonuna uygun olarak: 'İstanbul yenileniyor. Başvurun, kentsel dönüşümü birlikte yapalım.'

'İstanbul yenileniyor. Başvurun, kentsel dönüşümü birlikte yapalım.' "Site sakinleri gitmişler başvurmuşlar. Sonra KİPTAŞ gelmiş buraya temas noktaları, iletişim masaları kurmuş ve olmayacak bir işi, tam 1500 mağdurun olduğu, müteahhitin bırakıp gitmek zorunda kaldığı karmakarışık ve zor bir işe KİPTAŞ, Ekrem İmamoğlu’nun liderliği, yönetenlerinin profesyonelliği, liyakatleriyle ve buradaki kent rantı olarak ortaya çıkabilecek bir meselenin bir müteahhit payına değil de hak sahiplerine yönlendirilmesiyle çözülmez denen, kördüğüm olmuş, sinirleri bozan, insanların kenti terk etmesine sebebiyet veren o mesele 1500 mağdurdan 2400 insanın yaşayacağı harika bir projeye evrilmiş."

"SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRENLERE İFTİRA ATAN BİR ANLAYIŞ VAR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un CHP'ye yönelik "Bir tane kentsel dönüşüm projeniz var mı?" şeklindeki eleştirilerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin Hatay’a yaptıklarını, Mansur Yavaş’ın Kahramanmaraş’a yaptıklarını, tüm belediyelerin neler neler yaptığını, orada olduğunu ve esas yapması gereken kamu gücüyle yapması gerekenlerin, hepimiz adına yapması gerekenlerin; depremdir, afettir, bizce ücretsiz yapması gerekenlerin... Hadi ücretli yaptın bari kanuna göre faizsiz yapması gerekenlerin, bir yılda yapacağız diye oy isteyip üç yılda %70’ini yapabilenlerin, söz verdiği ilk bir yılın sonunda %2.4’ünü yapabilenlerin, yani sözünü tutmayıp mahcup olacağı yerde, üç yıl sonra sözün %70’ini tutmuş, iki yıl boyunca insanlar konteynerde, çadırda ya da gurbette kalmış bir özür dileyeceğine böbürlenen ve muhalefet sorumluluğunu yerine getirenlere de iftira atan bir anlayış var."

"HATAY'DA İNSANLARIN ÖNÜNE BOŞ SENET KOYDULAR"

"Bunlar gittiler Hatay’da miting yaptılar yani miting yapamıyorlar da işte açılış yaptılar. İlk kez yıllar sonra söyledik söyledik, sıcak salondan çıkıp mütevazı bir kalabalığa seslendiler. Orada da söyledikleri her bir sözde Hatay’ı çıldırttılar. Biz Mayıs ayında Hatay’a mitinge gidecektik, geçen haftalarda çağırdılar şunu da söyle bunu da söyle. Söylediklerimizden bir tanesi de şu: Suçüstü durumu var" diyen Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ücretsiz yapmaları gereken bizce yeri paralı yaptılar. İnsanların önüne anahtarı verirken boş senet koydular. Boş senedin ne ödeyeceğini bilmiyor sonra dolduracağız. Faiz kısmı var, Afet Kanunu’na göre faiz alınmaz, orası da boş. Avukatlar öneriyor, faiz kısmını çizin diyorlar sonradan kimse faiz koyamasın, çizene anahtarı vermiyor. Boş senede boş faize imza atacaksın diyor. Ve bunu sorduk bir cevap verin, o günden bugüne tek cevap yok. Muhatabımız Erdoğan cevap yok. Onun İstanbul’a önerip sizin istemiyoruz gitsin kumda oynasın dediğiniz Bakanından cevap yok."

"Şimdi çıkmış buraya doğru gelirken okudum. Diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi, bugün demiş bugün... Allah siyasette kimseye böyle talihsizlik, böyle acemilik nasip etmesin, Allah göstermesin. Bugün bana sormuş: 'Sizin yaptığınız bir kentsel dönüşüm projesi var mı?' Senin döneminde mağdur olan 1500 kişiye anahtar dağıtıyoruz daha bugün."

"BÜTÜN NUMARALARI SEÇİM SANDIĞINA TOSLADI"

