Kardeşi tutuklanan Dilek İmamoğlu'ndan ilk tepki

Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun 4 Şubat'ta gözaltına alınan kardeşi Ali Kaya hakkında tutuklama kararı verildi.

Kardeşinin tutuklamasında Dilek İmamoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Son Dakika | Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı

"BU NEYİN İNTİKAMI"

"Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli?" diyen Dilek İmamoğlu yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik de artık bir cevap değildir. Açık, net ve dürüst bir açıklama istiyoruz herkesten!"

Dilek İmamoğlu'nun X paylaşımı (6 Şubat 2025)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "uyuşturucu" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile birlikte aralarında sosyal medya fenomenleri Kaan Kalyon, Ceylin Aydemir, Bahadır Gürceer, Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün de olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözlatına alınanlardan Ali Kaya dahil 13 kişi tutuklandı.