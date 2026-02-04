Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama! "Ailemin üzerinden elinizi çekin!"

Yayınlanma:
Son dakika... Kardeşi Ali Kaya'nın gözaltına alınmasının ardından Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "Ailemin üzerinden elinizi çekin! Büyük bir sabır ve sorumlulukla, yaşananların “aileler üzerinden” yürütülen bir hedef gösterme kampanyasına dönüşmemesi için mücadele ediyoruz..." dedi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, kardeşi Ali Kaya’nın gözaltına alınmasının ardından X hesabından açıklama yaptı.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da İBB soruşturmasında Nisan 2025'te tutuklanmıştı.

"AİLEMİN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Açıklamasında ailesinin uzun süredir sistematik biçimde hedef alındığını söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ailemin üzerinden elinizi çekin! Önce sevgili eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hedef alındı. Ardından ailelerimiz… Büyük bir sabır ve sorumlulukla, yaşananların ‘aileler üzerinden’ yürütülen bir hedef gösterme kampanyasına dönüşmemesi için mücadele ediyoruz. Buna rağmen ailemiz ısrarla bu sürecin içine çekiliyor. Kayınpederim, çocuklarım ve abimden sonra şimdi de diğer abim…”

Son Dakika | Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındıSon Dakika | Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

"NE VİCDAN NE HUKUK"

İmamoğlu, yapılanların sadece siyasi hesaplara dayandığını belirtti:

“İtibar zedelemek, kamuoyunda algı yaratmak ve siyasi hesaplar uğruna her türlü iftira ve karalama yöntemine başvuruluyor. Bu; ne vicdanla, ne hukukla ne de insanlıkla bağdaşır.”

"MASUMİYET KARİNESİ TEMEL İLKEDİR"

Açıklamasında hukuk devletinin temel ilkelerine de vurgu yapan Dilek İmamoğlu, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini söyledi:

“Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı, bir hukuk devletinin vazgeçilmez ve dokunulamaz temel ilkeleridir. Bu haklar, siyasi saiklerle keyfi biçimde aşındırılamaz. Ailelerin, baskı kurmak için hedef alındığı hiçbir süreç meşru değildir. Hukuk; dedikodularla, yönlendirmelerle değil; yalnızca somut delillerle, adil ve şeffaf biçimde işletilmelidir.”

"ARTIK YETER"

İmamoğlu, çağrısının yalnızca kendi ailesine değil, hukuka inanan herkese yönelik olduğunu belirtti:

“Bu çağrı yalnızca benim ailem için değildir. Bu, hukuka, adalete ve demokrasinin asgari güvencelerine ihtiyaç duyan herkes içindir. Artık yeter! Aileler üzerinden yürütülen kirli senaryolara son verin! Hukuku siyasetin aracı haline getirmekten vazgeçin! Adil, temiz ve hukuka uygun süreçler derhal işletilsin!”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

