İYİ Partili Turhan Çömez'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

İki gün önce enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastanede yoğun bakıma kaldırılan ve dün 83 yaşında hayatını kaybeden İkbal Çömez’in cenazesi, yaşadığı Paşaçiftlik Köyü’nden uğurlandı. Çömez için Paşaçiftlik Köyü Camii’nde ikindi namazına müteakip köy meydanında cenaze namazı kılındı.

İYİ Partili Turhan Çömez'in acı günü

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

Cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Grup Başkanvekili Satuk Buğra Kavuncu, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, İYİ Partili milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP’li Muharrem İnce, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, siyasi partilerin temsilcileri ile tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu katıldı.

İkbal Çömez’in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez - İkbal Çömez

Taziyelerini ileten CHP Grup Başkanvekili Başarır, şunları söyledi:

“Bugün Grup Başkanvekilimiz, yol arkadaşımız Turhan Beyin annesini son yolculuğuna uğurlayacağız. Acısını paylaşıyoruz. Anne acısının ne demek olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Ben de 4 yıl önce annemi ansızın kaybetmiştim. Kendisine, ailesine, Balıkesir’e ve Gönen’e sabır diliyoruz. Acı gününde yanındayız.”

Mirza: Kendisi şahsen de tanırdım

Bandırma Belediye Başkanı Mirza, “Bugün üzücü bir haberle uyandık. Turhan Çömez vekilimizin annesini kaybettik. Ben kendisi şahsen de tanırdım. Üzüntülüyüz. Tedavi gördü, hastanede yattı, entübe edildi. Sonra da vefat haberini aldık. Bugün de Turhan Çömez arkadaşımızın yanındayız. Allah rahmet eylesin” dedi.

Kırkpınar: Acısını paylaşıyoruz

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar da taziye mesajında, “Grup Başkanvekilimizin annesini kaybettik. Acısı büyük. Acısını paylaşmak için tüm milletvekili arkadaşlarımız, parti temsilcisi arkadaşlarımızla buradayız. Acısını paylaşıyoruz. Allah mekanın cennet etsin. Zor günlerde insanlar bir araya gelmek ister. Biz de geldik” ifadelerini kullandı.

Sarı: Acısını paylaşmak için yanındayız

CHP Balıkesir Milletvekili Sarı, “Bugün hüzünlü bir gün. Turhan abimizin, Meclis’te beraber mesai yaptığımız arkadaşımzın annesi vefat etti. Acısını paylaşmak, en azından bir nebze de olsa yanında olabilmek için geldik. Sevenlerine, herkese baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.