Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun adının geçtiği 700’ün aşkın haber ve içeriğe erişim engeli getirildi.

7. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararla birlikte özellikle ekim ayında gerçekleştirilen Paramount Otel soruşturmasına yönelik içerikler kaldırıldı.

Karara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamaları kapsamında başlatılan soruşturmada Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin gözaltı kararı verilmişti.

Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe ise gözaltına alınmıştı.

18 Ekim’de Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe tutuklanmıştı. Ekşioğlu hakkında tefecilik suçlaması hariç diğer suçlardan tahliye kararı verilmişti. Ancak tefecilik nedeniyle tutuklu kalmıştı.

Paramount Otel ismi Türkiye’nin gündemine suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaları sonrası girmişti. Peker, otele çöküldüğünü iddia etmişti. Peker, "Bodrum’da Paramount Hotel var. Sahibi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de aranıyor, Amerika’da da. Türkiye ayrı arıyor, Amerika ayrı arıyor” demişti.