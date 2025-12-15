İŞKUR ilanında dikkat çeken 'AKP' ayrıntısı! Bakın başvuru nasıl yapılacakmış

Muğla’nın Dalaman ilçesinde İŞKUR Uyum Programı kapsamında kamu kurumlarına yapılacak işçi alımı, başvuruların AKP Dalaman İlçe Başkanlığı üzerinden yapılacağının belirtilmesiyle siyasi tartışmaya yol açtı. CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, uygulamanın “hukuk ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını” savunarak tepki gösterirken, AKP Dalaman İlçe Başkanı Hüseyin Ertuğrul ise paylaşımın yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu ve herhangi bir yetki kullanımının söz konusu olmadığını savundu.

AKP Dalaman İlçe Başkanı Hüseyin Ertuğrul, İŞKUR Uyum Programı kapsamında Dalaman İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne 55, Kaymakamlığına 5 işçi alımına ilişkin ilanı sosyal medya hesabından paylaştı.

İlanda başvuruların AKP Dalaman İlçe Başkanlığı ya da Kaymakamlıktaki İŞKUR biriminden yapılabileceğinin belirtilmesi dikkati çekti.

CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, bunun üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dalaman Kaymakamlığı bünyesinde yapılacağı duyurulan işçi alımlarının, İŞKUR üzerinden yayımlanmasına rağmen başvurularının AKP İlçe Başkanlığına yapılacağının söylenmesinin açık bir hukuk ve devlet ciddiyeti skandalı olduğunu" savundu.

"AKP ÜYESİ OLMAYAN VATANDAŞLAR BU SÜRECİN NERESİNDE?"

Sosyal medyada yapılan paylaşımın sessiz sedasız düzeltildiğini bildiren Sarıhan,

"Bu bir yanlış anlaşılma değil, sosyal medyada yakalanmış bir niyettir. Buradan soruyoruz; kamu kurumlarına alınacak işçilerin başvuruları ne zamandan beri bir siyasi partinin ilçe binasına yapılmaktadır? AKP İlçe Başkanlığı, devlet adına personel toplama ve yönlendirme yetkisini kimden almıştır? Bu yöntemle yapılan alımlar liyakatli mi, yoksa partizan mı olacaktır? AKP üyesi olmayan vatandaşlar bu sürecin neresinde durmaktadır? Devlet kurumları AKP’nin istihdam ofisi değildir. Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü hiçbir siyasi partinin uzantısı olamaz. Vatandaşın ekmeğini, aşını, umudunu siyasi sadakat testine tabi tutan bu anlayışı reddediyoruz. CHP olarak çağrımız açıktır; başvurular yalnızca İŞKUR ve ilgili resmi kurumlar üzerinden, şeffaf ve denetlenebilir şekilde alınmalıdır. Bu hukuksuz yönlendirmeyle ilgili sorumlular kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu ülke bir parti devleti değil, hukuk devletidir" diye konuştu.



AKP'DEN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

AKP Dalaman İlçe Başkanı Hüseyin Ertuğrul da Sarıhan'ın açıklamaları üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının doğduğunu belirterek yazılı bir açıklama yaptı.

Ertuğrul, “İlgili personel alımları İŞKUR tarafından ilan edilmiş, Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olup; başvuru, değerlendirme ve seçim süreçlerinin tamamı ilgili kamu kurumlarının yetki ve sorumluluğundadır. AKP Dalaman İlçe Başkanlığı’nın söz konusu duyuruda yer almasının amacı herhangi bir şekilde personel belirlemek, başvuru almak ya da yönlendirme yetkisi kullanmak değildir. Yapılan paylaşım vatandaşlarımızı bilgilendirmek, başvuru süreçleri hakkında bilinçlendirmek ve talep eden herkese eşit şekilde rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda verilen destek siyasi görüş veya parti üyeliği ayrımı gözetmeksizin, talep eden tüm vatandaşlarımıza açık ve şeffaf bilgilendirme çalışmasıdır. 'Parti binalarından personel alımı yapılıyor' veya 'devlet adına yetki kullanılıyor' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunda yanlış algı oluşturma amacı taşımaktadır. Paylaşımın düzeltilmesi ise herhangi bir niyet meselesi değil, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yapılan açıklayıcı bir düzenlemedir.

AKP Dalaman İlçe Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın devlet desteklerinden ve kamu imkânlarından doğru, şeffaf ve eşit şekilde haberdar olmasını sağlamak, temel sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.