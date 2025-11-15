İnan Güney'i yıkan fotoğraf! Kızının gözyaşları görünce 'Öyle bir ahım var ki' deyip Silivri'den seslendi

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 19 Ağustos’ta tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Güney, paylaşımında cezaevinden gönderdiği mektubun bir düğünde okunması sırasında kızının gözyaşlarını tutamamasına değindi. O anlara ait bir fotoğraf da paylaşımda yer aldı.

Güney, yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:

“Kızlarım için her geçen hafta daha zor oluyor. Ayrılık ağırlaşıyor. Onlar erken büyüyor… Bizlere iftira atanlara Silivri'deki hücremden sesleniyorum; biz siyasetçiyiz, mücadele insanlarıyız bu haksızlıklara zindanlarda sonuna kadar direniriz. Ama eşlerimizin, evlatlarımızın göz yaşlarını döktünüz ya, öyle bir ahım var ki, iki cihanda bu işin vebalini ödeyemezsiniz.”

Güney, kızının gözyaşlarına tanıklık eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e de teşekkür ederek şunları yazdı:

Kızlarıyla vedalaşmanın her geçen gün zorlaştığını belirten Güney'in paylaşımı da tam olarak şöyle:

İlk günler sanki bir oyun gibiydi Zeynep için. Görüşlerden sonra ayrılmak ikna etmek daha kolaydı. Çocuk işte. Ama şimdi fark ediyorum ki o son sarılışlar, son bakışlar kızlarım için her geçen hafta daha zor oluyor. Ayrılık ağırlaşıyor. Onlar erken büyüyor…

Burada herkes birilerinin babası, annesi, eşi, kardeşi, evladı… herkes birinin hasreti.

Sevdiklerimiz için, ülkemizin umutlu geleceği için tüm mücadelemiz. Sabrımız sonsuz, gücümüz çok. Merak etmeyin dostlar.

Ve bizlere iftira atanlara Silivri'deki hücremden sesleniyorum: Biz siyasetçiyiz, mücadele insanlarıyız bu haksızlıklara zindanlarda sonuna kadar direniriz.

Ama eşlerimizin, evlatlarımızın göz yaşlarını döktünüz ya, öyle bir ahım var ki, iki cihanda bu işin vebalini ödeyemeyezsiniz."