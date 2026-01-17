‘İmamoğlu’nun Jeti’ iddiası boşa düşmüştü! Sahibi AKP’li çıkan şirket sitesini kapattı

Yayınlanma:
İmamoğlu’yla ilişkilendirilmeye çalışılan özel jetin AKP’ye yakın iş insanı Veysel Demirci’ye ait olduğu ortaya çıkmasının ardından Ziver Air’in internet sitesine erişim kapatıldı.

Halktv.com.tr/ÖZEL HABER

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilmeye çalışılan ancak AKP’ye yakın iş insanı Veysel Demirci’ye ait olduğu ortaya çıkan özel jet tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Uçağın sahibi olan Ziver Holding bünyesindeki Ziver Air’in internet sitesine erişim, olayın kamuoyuna yansımasının ardından kapatıldı.

whatsapp-image-2026-01-17-at-10-43-591.jpeg

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ UÇAK

Geçtiğimiz günlerde bazı medya organlarında, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gündeme gelen bir özel jetin Ekrem İmamoğlu tarafından kullanıldığı iddia edilmişti. Savcılık ifadelerine dayandırılan haberlerde, uçakta yasa dışı partiler düzenlendiği öne sürülmüş ve konu İBB davası ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştı.

whatsapp-image-2026-01-17-at-10-43-59.jpeg

SAHİBİ AKP'Lİ ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda, iddialara konu olan TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jetin Ziver Holding iştiraki Ziver Air’e ait olduğu belgelendi. Şirketin sahibi Veysel Demirci’nin, 2015 ve 2022 yıllarında AKP’den Elazığ milletvekili aday adayı olduğu ve kamu kurumlarından yüksek bedelli ihaleler aldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Demirci, "Ben koyu Reisçiyim, CHP'ye kiraya vermedim, vermezler" ifadelerini kullanarak uçağın İmamoğlu ile ilgisi olmadığını doğrulamıştı.

SİTEYE ERİŞİM KESİLDİ

Uçağın gerçek sahibinin ortaya çıkması ve Veysel Demirci’nin açıklamalarının basında yer almasının hemen ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ziver Holding’e bağlı havacılık şirketi Ziver Air’in, söz konusu uçağın da kiralama hizmetinin sunulduğu kurumsal internet sitesi kapatıldı. Siteye girmek isteyen kullanıcılar erişim sağlayamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

