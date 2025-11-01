İmamoğlu'nun duruşmalarına 'özel ayar' geldi! Artık tüm kontrol onlarda

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a anketlerde tarihi farklar atan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılandığı davalardaki savunmaları kamuoyunun gündemine oturuyor.

İmamoğlu, tutuklu olmasına rağmen kamuoyundaki etkisi iktidar taraftarlarında rahatsızlık yaratmıştı.

İmamoğlu için de şimdi özel bir adım atacağı öğrenildi.

İktidar medyasından Sabah'ın haberine göre; Silivri ve Metris Ceza İnfaz Kurumları idaresinden sorumlu olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevi kampüslerinde yapılacak tüm duruşmaların planlama ve koordinasyonı görevini devraldığı öğrenildi.

22 Ekim'de de yetkili kurumlara yazı gönderildi. Silivri (Marmara) Cezaevi kampüsü içerisindeki dokuz duruşma salonunun tahsis ve kullanım usulü yeniden belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı'nın imzasını taşıyan resmi yazıda şunlar söylendi:

"Mahkemelerin birbirlerinden habersiz aynı salonu talep etmeleri planlamada aksaklığa neden olmaktadır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, güvenlik tedbirleri ve dosya taraf sayısına göre uygun salon planlaması yapılabilmesi için tüm taleplerin Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden koordine edilmesi gerekmektedir"

Yeni sistemle mahkemeler, cezaevlerinde duruşma yapmadan önce Bakırköy Başsabcılığı'na müzekkere yazacak.

Sanık, müşteki, vekil, tanık ve taraf sayısı da gönderilen müzekkere de belirtilecek.

Bakırköy Başsavcılığı, bu bilgilere göre ve de aynı tarihte yapılacak diğer mahkemelerin bildirdiği sayısal verilerle beraber 9 duruşma salonundan uygun olanını ihtiyaca ve koşullara uygun şekilde planlama yapacak. Planlamanın ardından da ilgili mahkemelere bildirecek.

İmamoğlu davası yargıyı karıştırdı! İktidar medyası hakimi hedef gösterdi

BAŞKASINA SORUŞTURMA VAR SABAH'A YOK

Öte yandan İmamoğlu'nun duruşmadan fotoğraflarının yayımlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmıştı.

Duruşmalardaki fotoğrafların yayımlanmasının yasak olması nedeniyle bu karar verilmişti.

Bu soruşturmaya rağmen Sabah gazetesi İmamoğlu'nun duruşma anından fotoğraflarını haberinde yayımladı.

Ayrıca, iktidar medyası İmamoğlu'nun diploma davasına bakan hakim A.D'nin ismini açık yazmış, duruşmayı yönetme biçimi nedeniyle açıkça hedef almıştı.

Hakimin isminin açık açık yazılıp hedef gösterilmesine rağmen herhangi bir adli işlem yapılmamıştı.

Sabah Gazetesi de bugün (1 Kasım) yayımlanan haberinde yine Hakim A.D'nin ismini açık yazıp eleştiri getirdi.