CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

İstanbul Üniversitesi'nde prestij kaybı! İmamoğlu kararının gölgesinde geldi

Cumhur Uzun, İmamoğlu ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uzun, paylaşımında, "Her zamanki gibi güçlü, kararlı ve inancı yüksek. Bu günlerin en kısa sürede geride kalacağına, hukuksuzlukların son bulacağına ve Türkiye’yi yeniden güzel günlerin beklediğine olan inancı tam" diyerek İmamoğlu’nu mesajını paylaştı.

"MİLLETİN İKTİDARI İLE VAAT ETTİĞİMİZ REFAHI ÜRETEN TÜRKİYE’Yİ SİZLERLE BULUŞTURACAĞIZ"

İmamoğlu, CHP'li Uzun aracılığıyla verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı: