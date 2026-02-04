İmamoğlu'ndan 'Milletin iktidarı' mesajı
CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.
İstanbul Üniversitesi'nde prestij kaybı! İmamoğlu kararının gölgesinde geldi
Cumhur Uzun, İmamoğlu ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uzun, paylaşımında, "Her zamanki gibi güçlü, kararlı ve inancı yüksek. Bu günlerin en kısa sürede geride kalacağına, hukuksuzlukların son bulacağına ve Türkiye’yi yeniden güzel günlerin beklediğine olan inancı tam" diyerek İmamoğlu’nu mesajını paylaştı.
"MİLLETİN İKTİDARI İLE VAAT ETTİĞİMİZ REFAHI ÜRETEN TÜRKİYE’Yİ SİZLERLE BULUŞTURACAĞIZ"
İmamoğlu, CHP'li Uzun aracılığıyla verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Muğla’ya cennet vatanımızın çok güzel iline, hemşehrilerime içten sevgi ve saygılarımı sunarım. Hep birlikte tarihi bir döneme şahitlik ediyoruz. Bu zor dönemde milletçe çoklu krizlere maruz kalıyoruz. Çok büyük inançla ifade ediyorum; Milletimiz geçmişte bir çok sorunu aştığı gibi bu dönemde de birlik beraberlikle arzu ettiğimiz geleceği yakalayacaktır. Bizler, yoğun biçimde adalet ve demokrasi mücadelesini sizler adına veren neferleriz. Muğla'da, Ege'de ve bütün ülkemizde yaşamayı arzu ettiğimiz hayal ettiğimiz gelecek çok kolaydır; ihtiyacımız, milletimizin egemenliği ve adalettir! Sizleri çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak."
Kaynak:ANKA Haber Ajansı