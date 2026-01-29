İmamoğlu'ndan kreş tepkilerine videolu yanıt

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasetteki kreş tartışmalarına sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

İBB'nin kreşlerine yönelik iktidar kanadından gelen ifadelere CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

"GERÇEKLER BURADA İŞTE"

23 Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, İBB kreşine yaptığı bir ziyareti "Gerçekler burada işte!" notuyla paylaştı. Söz konusu videoda velilerin İmamoğlu'na kreşler için teşekkür ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu, "Siz boşverin siyasi amaçla yapılan açıklamaları. Çocuklarımız gözbebeğimiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımı (29 Ocak 2026)

SİYASETTE 'KREŞ' TARTIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşlerde bir çocuğun darbedildiği iddiası, AKP'li isimlerin CHP'ye yönelik tepkilerini beraberinde getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, süreci ilk andan itibaren takip ettiklerini ve ilgili görüntüleri yetkililere teslim ettiklerini belirtti.

Özel’in konuya dair gerekli adımların atıldığını ifade etmesine rağmen AKP'li isimlerin eleştirilerinin devam etmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar’da düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde okunan mektubuyla bir açıklama yaptı.

İktidarın kreşleri kapatma niyetinde olduğuna dikkat çeken İmamoğlu "İlk günden beri bize kreş açtırmamak için uğraşıyorlar. Tek bir sözüm var, utanın! Kendi çocuklarınızdan utanın!" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

