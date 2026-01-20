İmamoğlu’ndan Çekmeköy mitingine çağrı: Ya hep beraber ya hiç birimiz
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yurttaşları CHP'nin 83'üncüsü Çekmeköy'de gerçekleştireceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.
“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 82’ncisi Hatay’da
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) hesabından yarın Çekmeköy'de gerçekleştirilecek olan mitinge çağrıda bulundu.
CHP, 19 Mart operasyonlarından sonra başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 82'incisini 82’ncisini Hatay’da yapmıştı.
Mitinglerin 83'üncüsü ise yarın (21 Ocak) saat 19.30'da İstanbul Çekmeköy'de gerçekleştirecek.
"TEK SES YÜKSELECEK"
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından İstanbulluları yarın gerçekleştirilecek olan mitinge katılmaya davet etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:
"Yarın Çekmeköy’deki kalabalıktan tek ses yükselecek:
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!"