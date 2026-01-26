İmamoğlu'ndan 'çalma hastalığı' çıkışı: Kurtulmamız şart!

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Siyasette yeni bir hastalık keşfedildiğini belirten İmamoğlu, "Bu anlayıştan kurtulmamız şart" dedi.

"SİYASETTE ÇALMA HASTALIĞI KEŞFEDİLDİ"

23 Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasette yeni bir hastalık keşfedildi. Kendinde olmayan şeyi ya da kazanamadığı seçimleri ya da makamları çalma hastalığı" ifadelerini kullandı.

"BU ANLAYIŞTAN KURTULMAMIZ ŞART"

"Örn. Diploma, belediye başkanlığı, kreş, kültür varlıkları…" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti "Amaca giden yolda her şey mübahtır anlayışı ile ülkenin geldiği durum ortada. Bu anlayıştan kurtulmamız şart."