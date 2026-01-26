İmamoğlu'ndan 'çalma hastalığı' çıkışı: Kurtulmamız şart!

İmamoğlu'ndan 'çalma hastalığı' çıkışı: Kurtulmamız şart!
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasette 'Çalma hastalığı'nın ortaya çıktığını belirterek, "Bu anlayıştan kurtulmamız şart" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Siyasette yeni bir hastalık keşfedildiğini belirten İmamoğlu, "Bu anlayıştan kurtulmamız şart" dedi.

"SİYASETTE ÇALMA HASTALIĞI KEŞFEDİLDİ"

23 Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasette yeni bir hastalık keşfedildi. Kendinde olmayan şeyi ya da kazanamadığı seçimleri ya da makamları çalma hastalığı" ifadelerini kullandı.

202503191125591-img.jpeg
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu'nun diploma davasının ret gerekçesi ortaya çıktı: Geçiş yapan öğrenciler idare hukuku bilmeliymişİmamoğlu'nun diploma davasının ret gerekçesi ortaya çıktı: Geçiş yapan öğrenciler idare hukuku bilmeliymiş

"BU ANLAYIŞTAN KURTULMAMIZ ŞART"

"Örn. Diploma, belediye başkanlığı, kreş, kültür varlıkları…" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti "Amaca giden yolda her şey mübahtır anlayışı ile ülkenin geldiği durum ortada. Bu anlayıştan kurtulmamız şart."

iama.jpg
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımı (26 Ocak 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Siyaset
4 belediye başkanı AKP’ye geçti! Rozetlerini Erdoğan taktı
4 belediye başkanı AKP’ye geçti! Rozetlerini Erdoğan taktı
DEM Parti'nin yürüyüşüne müdahale edilmişti! Ayşegül Doğan'dan açıklama geldi
DEM Parti'nin yürüyüşüne müdahale edilmişti! Ayşegül Doğan'dan açıklama geldi