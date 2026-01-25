İmamoğlu o diyaloğu hatırlattı: Maalesef hepsi gerçekleşti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; tutuklanmasından dokuz gün önce bir yurttaşla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ümraniye semt pazarında karşılaştığı bir yurttaşla yaşadığı o anları hatırlatan İmamoğlu, paylaşımına "Maalesef hepsi gerçekleşti," notunu düştü.

TUTUKLANMASINDAN 9 GÜN ÖNCEKİ DİYALOĞU PAYLAŞTI

14 Mart 2025 tarihinde Ümraniye'deki semt pazarında çekilen görüntülerde Ekrem İmamoğlu, bir kadının kendisine yönelik eleştirilerine şu sözlerle yanıt verdi:

"Benim diplomamla uğraşıyorlar; bakın, bu ülkenin gerçekten iyi bir muhalefete ihtiyacı var. Muhalefeti biz iktidar olacağız, sana da layık olacağız. Ancak şunu söyleyeyim; 35 senelik diplomaya bile göz koyan bu hükümetin artık ömrü bitti."

İmamoğlu konuşmasında ayrıca Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın yaşadığı sürece değindi.

Yurttaşın ısrarlı tepkileri üzerine İmamoğlu'nun, "Başına gelince anlarsın," şeklinde yanıt verdiği görüldü.

300 günü aşkın süredir Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımı (25 Ocak 2026)

"MAALESEF HEPSİ GERÇEKLEŞTİ"

Tutuklanmasından 9 gün önce çekilen görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından İmamoğlu, "Ümraniye semt pazarında karşılaştığımız hanımefendi ile gündemi konuşmuşuz. Maalesef hepsi gerçekleşti. Ülkem adına üzgünüm" ifadeleriyle paylaştı.