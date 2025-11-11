İBB iddianamesine Resul Emrah Şahan'dan ilk açıklama

İBB iddianamesine Resul Emrah Şahan'dan ilk açıklama
Yayınlanma:
Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, bugün açıklanan İBB iddianamesiyle ilgili, "Er ya da geç suçsuzluğumuz, adil ve tarafsız mahkemeler önünde tescillenecek. İnanıyorum ki hakikat, yolunu adalet mücadelemizle bulacak" dedi.

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından açıklanan İBB iddianamesinde yer aldı.

Şahan, iddianamede, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ve 2.352 yıla kadar hapis istenen tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlı hareket eden isimler arasında gösterildi.

ŞAHAN'DAN İDDİALARA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Resul Emrah Şahan, iddianameye ilişkin ilk açıklamasını cezaevinden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yaptı.

8 aydır Silivri’de, tek kişilik bir hücrede haksız yere tutuklu olduğunu belirten Şahan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart’ta başlayan bu süreç, tam da 12 Eylül günü hiçbir somut gerekçe olmadan ikinci kez tutuklanmamla daha da ağırlaştırıldı.

Bugün ise binlerce sayfalık bir iddianameye, hiçbir makul izahı olmaksızın “özel vasıflı üye” olarak eklenmiş durumdayım.

Şimdi, hakkımızda hazırlanan bu iddianameyi dört duvar arasında okumak zorundayım. Sınırlı imkanlar dahilinde görüşebildiğim avukatımla, bu ülkenin en ağır siyasi davalarından birine dönüştürülen sürecin savunmasını daha doğrusu algılara karşı “gerçeklerin dile getirilmesini” sağlamaya çalışacağız.

Maalesef başlangıçta “tedbir” diye sunulan tutuklama, çoktan fiili bir “cezaya” dönüşmüş durumda. Burada özgürlüğümüzle birlikte, kendimizi savunma hakkımız da elimizden alındı.

Bu ülkede adalet uzun süredir eksik; fakat biz umudumuzu yitirmedik. Er ya da geç suçsuzluğumuz, adil ve tarafsız mahkemeler önünde tescillenecek.

İnanıyorum ki hakikat, yolunu adalet mücadelemizle bulacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

