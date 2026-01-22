Gazeteciler soruşturmasında tek dava iki karar!

Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım etme” suçlamaları yöneltilen gazetecilerden Soner Yalçın’ın yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Diğer gazeteciler içinse 'ifadeleri alınmadığı' gerekçesiyle talep reddedildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında yargılanan OdaTV İmtiyaz Sahibi gazeteci Soner Yalçın’ın yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Mahkeme, iddianamenin kabul edilmesinin ardından 9 Mart’ta yapılacak ilk duruşma öncesinde, Yalçın hakkındaki adli kontrol tedbirini resen değerlendirdi ve kaldırılmasına karar verdi.

DİĞER GAZETECİLER DEĞERLENDİRME KAPSAMINA ALINMADI

Mahkeme, aynı davada adı geçen diğer gazeteciler Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve Yavuz Oğhan hakkında ise değerlendirme yapmadı.

"İFADELERİ ALINMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDEDİLDİ"

Yavuz Oğhan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yapılan başvurunun, sanıkların ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ya yönelik soruşturmalar kapsamında gazeteciler hakkında “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım etme” iddialarıyla ifadeler almış, işlemlerin ardından gazeteciler serbest bırakılmıştı. İddianamede bazı gazetecilerin “sözde gazetecilik faaliyetleriyle kamuoyunu yanıltıcı bilgi yaydığı ve İmamoğlu Suç Örgütüne yardım ettiği” öne sürülmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

