Erdoğan'nan Netanyahu'ya Somaliland tepkisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen iki lider ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"İSRAİL'İN KARARI GAYRİMEŞRUDUR"

Burada konuşan Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Somaliland'ı tanıma kararına tepki gösterdi.

İsrail'in Somaliland'i tanımasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan "İsrail'in kararı gayrimeşrudur" dedi.

"Somali'nin birlik ve bütünlüğünü her şart altında bizim için öncelikli meseledir" diyen Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

"İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez. Elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan Netanyahu hükümeti Gazze, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılarının ardında şimdi de Afrika boynuzunu istikrarsızlığa sürükleme gayretindedir. Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin yanısıra Avrupa Birliği, İslam İş Birliği Teşkilatı ve Arap Ligi de İsrail'in kararını reddeden açıklamalar yaptı.

Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın konuya dair ilk beyanatı da gayet anlamlıydı; ve kendisinin göreve geldiğinden itibaren ortaya koyduğu, bizim de desteklediğimiz, kürel barış vizyonu teyit eden nitelikteydi. Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemliğine vurgu yapan bütün bu açıklamaları oldukça kıymetli buluyoruz. Bizim buradaki tavrımız tamamen ilkeseldir. Çözüme hizmet etmeyen her adım, sorunu daha da büyütür derinleştirir."

BMGK Somaliland krizi için acil toplandı

İSRAİL'DEN SOMALİLAND'İ TANIMA KARARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı. Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.