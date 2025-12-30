BMGK Somaliland krizi için acil toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını acil toplanarak görüştü. Çoğu üye kararı kınarken, ABD İsrail'in diplomatik haklarını savundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Somaliland bölgesini egemen bir devlet olarak tanımasının ardından acil olarak toplandı. Yılın son toplantısında ele alınan bu konuda, konseyin birçok üyesi İsrail'in tek taraflı kararını kınadı.

BM YETKİLİSİNDEN UYARI

Toplantının açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, birçok ülke ve kuruluşun bu tanımayı reddettiğini hatırlattı. Khiari, tarafları yapıcı diyaloğa ve durumu tırmandıracak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

SOMALİ'DEN SERT TEPKİ

Somali'nin BM Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, kararı şiddetle kınadı. Osman, "İsrail'in kararının hiçbir geçerliliği yoktur. Bu eylem, BM Şartı'nın temel ilkelerinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" dedi. Osman, İsrail'in bu hareketinin bölge istikrarını bozmayı ve Filistinlileri yerleştirmeyi amaçladığını öne sürdü.

ABD İSRAİL’İ SAVUNDU

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce ise toplantıyı "dikkat dağıtıcı" olarak nitelendirdi ve İsrail'in diğer egemen devletler gibi diplomatik ilişki kurma hakkı olduğunu savundu. Bruce, "Somaliland meselesinde Amerikan politikasında herhangi bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

İsrail Başbakanı Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland'ı bağımsız devlet olarak tanıdığını duyurmuştu. Bu kararla İsrail, Somaliland'ı tanıyan ilk ve tek ülke oldu. Somaliland 1991'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş, ancak uluslararası toplum tarafından tanınmamıştı. Somali ise bu bölgeyi kendi ayrılmaz parçası olarak görüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dünya
