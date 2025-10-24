Erdoğan'dan tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş hakkında ilk yorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Körfez turu düzenlendi. Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret etti. Erdoğan, dönüşünde uçaktakilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, İBB ve İstanbul'daki ilçe belediyeleri soruşturmalarında ismi geçen Aziz İhsan Aktaş hakkında ilk kez konuştu.

Erdoğan, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen fakat buna rağmen tutuksuz yargılanan Aktaş hakkında, "Beşiktaş'la ilgili söylediğiniz kişi zaten malum" dedi

"BİLGİ BELGE GELİYOR ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ"

"Halihazırda devam eden, kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş davası olarak bilinen Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik bir dava var ve iddianamesi hazırlandı. Yüzlerce sayfalık iddianamede savcının öyle tezleri var ki; hakikaten tarihe bir kara leke olarak geçecek iddialar… Süregelen bir davayla ilgili yorumunuzu sormayacağım ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bu mevzuyla ilgili normal şartlar altında bir özeleştiri getirmesi gerekirken, ki normali bu herhalde diye biliyorum, fakat sizi ve AK Parti’yi hedef alıyor. Sizi yargılama tehdidinde bulunuyor. Bu konuyla ilgili bir düşüncenizi, yorumunuzu almak istiyorum" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Biliyorsunuz bunların düşünce yapısı hala Yassıada. Halbuki Yassıada, Yaslıadaydı. Biz o adayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası yaptık. Neymiş, iktidara gelirlerse AK Partilileri yargılayacaklarmış. Bu faşizan zihniyetten hala kurtulamadılar. Burada “arsız hırsız, ev sahibini bastırır'” sözü var ya bunlar şimdi aynen bunu oynuyorlar. Milletim artık CHP'yi gayet iyi tanıyor. Bunların “cambaza bak” siyasetini çok iyi biliyor. Her zaman için 'adalet yerini bulsun, kim ne yaptıysa hesabını hukuk önünde versin' dedik. Ama bunlar bunu hala anlayamıyor. Hem milletin paralarından kuleler yapacaksın, belediyeleri hırsızlıkların, yolsuzlukların, rüşvet, irtikap suçlarının odağı yapacaksın, hem de yargı bunun hesabını sormak için harekete geçtiğinde tehditler savunacaksın. Yok böyle 25 kuruşa simit. Böyle saçmalık olur mu? CHP'li belediyelerde yaşananlar deliller, ispatlar, bizzat CHP'lilerin itiraflarıyla ortaya konulmaya başlandı. Kendileri söylüyor. Sayın Özel'in tehditleri “minareye kılıf hazırlama” gayretidir, başka bir şey değil. Beşiktaş'la ilgili söylediğiniz kişi zaten malum. Değişik yerlerden değişik şekilde birçok belge, bilgi çıkıyor. Biz kendimizden eminiz, kendimize güvenimiz sonsuz ve çalışmalarımızı da bununla ilgili yapıyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, artık affınıza sığınıyorum, lağım patladı, milletim yaşananları görüyor."

CHP'NİN OYUNA YORUM YAPTI DEM'E SESSİZ KALDI

Erdoğan, Suriye ve Irak tezkeresinde CHP'nin ret oyu vermesi ile ilgili konuştu fakat DEM Parti'nin ret oyu vermesi hakkında yorum yapmadı.

Erdoğan, ayrıca savaş uçakları Eurofighter alımına ilişkin de bilgi verdi. Erdoğan şuları ifade etti:

"Irak ve Suriye'de neden bulunduğumuzu artık cümle alem biliyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hala, biz oralarda niye varız, bunu öğrenemedi. Sıkıntı burada. CHP, bu meselenin parti meselesi olmayıp memleket meselesi olduğunu da bir türlü anlayamadı. Ama bu gelişmeler zannediyorum CHP'nin de bunu anlamasına yarayacak. Çünkü tabandan onlara da ciddi bir baskı geleceğine inanıyorum. Suriye'de, Irak'ta yürütülen mücadele, sadece teröre karşı bir mücadele değil, aynı zamanda Türkiye'nin bekasına karşı oynanan oyunu bozma operasyonudur. Bunun da neticelerini aldığımıza inanıyorum. Kaldı ki istikrarsızlığın yaşandığı yerlerde dikkat edelim, terör örgütleri palazlanır. Biz onlara asla bu fırsatı vermememiz lazım. CHP yönetimi, sınırlarımızın ötesindeki tehlikeleri bertaraf etmemizden neden rahatsızlık duyduklarını çıkıp açıklamalı. Elbette biz, Türkiye’nin güvenliğini CHP’liler rahatsız olacak diye riske atamayız. Eurofighter konusuna gelince biz burada şu anda iki ülke ile görüşme yürütüyoruz. Biri Katar, diğeri Umman. Şimdi bu görüşmeleri ben de yaptım. Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım, onlar da bu temasları gerçekleştirdiler. Bu görüşmeleri bundan sonraki süreçte de yürütecekler. Bunları süratle bir sonuca bağlayarak, inşallah Hava Kuvvetlerimizi çok daha güçlendirelim istiyoruz. Bu uçakların alımıyla birlikte Hava Kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale gelecektir."

"İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyor ve bu konuyla ilgili kamuoyunda belediyelerin yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler vardı. Bu konuyla ilgili bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümet olarak bir çözüm planınız var mı?" sorsuna da Erdoğan şu yanıtı verdi: