Erdoğan müteahhitlere ödüllerini verdi
Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Programda Erdoğan’a, el yapımı camdan hazırlanmış ve ortasında nazar boncuğu bulunan özel bir hediye takdim edildi. Hediyeyi Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Eren birlikte sundu.
ERDOĞAN ÖDÜLLERİ TEK TEK VERDİ
Törende, yurt dışında başarılı projelere imza atan çok sayıda müteahhitlik firmasının temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödüllerini aldı. Ödül alan bazı firmalar ve temsilcileri şöyle sıralandı:
Enka İnşaat – Şarık Ömer Tara
Rönesans Holding – Kamil Yanıkömeroğlu
Limak İnşaat – Nihat Özdemir
Çalık Enerji – Ahmet Çalık
Eda İnşaat – Bahattin Demirbilek
TAV İnşaat – Mehmet Erdoğan
Ant Yapı – Hasan Hüsnü Yılmaz
Gülermak – Kemal Tahir Güleryüz
Yapı Merkezi – Mustafa Başar Arıoğlu
Cengiz İnşaat – Asım Cengiz
Aslan Yapı – Mustafa Cihat Arslan
Kuzu İnşaat – Özden Kuzu
Mapa İnşaat – Murathan Doruk Günal
Colin İnşaat – Celal Koloğlu
Kalyon İnşaat – Murathan Kalyoncu
Nurol İnşaat – Eyüp Sabri Çarmıklı
BJM Holding – Baran Çoktin
Gap İnşaat – Ahmet Çalık (ikinci kez ödül aldı)
Tekfen İnşaat – Erdem Şair
Özgün Yapı – Abdurrahman Şentürk
Sembol İnşaat – Ali Tamince
İlk İnşaat – Yasin Selami Erdoğan
Eser Taahhüt – İlhan Adiloğlu
Onur Taahhüt – İhsan Çetin Ceviz
Üstay Yapı – Murat Üstay
IC İçtaş – Fırat Çeçen
MBD İnşaat – Emin Demircan
Makyol İnşaat – Adnan Çebi
Alarko – Ümit Boran
Yüksel İnşaat – Tayfun Sezgin Kayaş
STFA – Nur Çetin Taşkent
YDA İnşaat – Cüneyt Arslan
Dekinsan Grup – Fuat Taştan
Summa Turizm – Osman Özer Özkan
İris İnşaat – Selman Şansal
Tepe İnşaat – Murat Hasan Şen
Doğuş İnşaat – Hüsnü Akan
Mesa Mesken – Mert Boysanoğlu
Zafer Taahhüt – İbrahim Seyfettinoğlu
SMK Ulusal İnşaat – Semih Kayaş
Dolce Prefabrik – Süheyla Çebi Karahan
Özkar İnşaat – Zeynel Özdoğan
Orkun Nakliyat – Dilhan Karadeniz
Teknik müşavirlik firmalarına da ödül verildi
Programda ayrıca uluslararası düzeydeki teknik müşavirlik hizmetleriyle öne çıkan firmalar da ödüllendirildi. Bu bölümde ödülleri Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Kerim Orhon takdim etti. Ödül alan müşavirlik firmaları ve temsilcileri şöyle:
NKY Mimarlık – Birhan Emre Yazıcı
Yüksel Proje – Cemal Karaoğlu
Euroconsult – Noyan Feran
Proyapı Mühendislik – Akif Aygen
Dotsar Mühendislik – İrfan Aker
Temelsu Uluslararası – Demir İnözü
Tekfen Mühendislik – Metin Zagyapan
Den Zari Mühendislik – Mutlu Demir