Erdoğan müteahhitlere ödüllerini verdi

Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Programda Erdoğan’a, el yapımı camdan hazırlanmış ve ortasında nazar boncuğu bulunan özel bir hediye takdim edildi. Hediyeyi Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Eren birlikte sundu.

ERDOĞAN ÖDÜLLERİ TEK TEK VERDİ

Törende, yurt dışında başarılı projelere imza atan çok sayıda müteahhitlik firmasının temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödüllerini aldı. Ödül alan bazı firmalar ve temsilcileri şöyle sıralandı:

Enka İnşaat – Şarık Ömer Tara

Rönesans Holding – Kamil Yanıkömeroğlu

Limak İnşaat – Nihat Özdemir

Çalık Enerji – Ahmet Çalık

Eda İnşaat – Bahattin Demirbilek

TAV İnşaat – Mehmet Erdoğan

Ant Yapı – Hasan Hüsnü Yılmaz

Gülermak – Kemal Tahir Güleryüz

Yapı Merkezi – Mustafa Başar Arıoğlu

Cengiz İnşaat – Asım Cengiz

Aslan Yapı – Mustafa Cihat Arslan

Kuzu İnşaat – Özden Kuzu

Mapa İnşaat – Murathan Doruk Günal

Colin İnşaat – Celal Koloğlu

Kalyon İnşaat – Murathan Kalyoncu

Nurol İnşaat – Eyüp Sabri Çarmıklı

BJM Holding – Baran Çoktin

Gap İnşaat – Ahmet Çalık (ikinci kez ödül aldı)

Tekfen İnşaat – Erdem Şair

Özgün Yapı – Abdurrahman Şentürk

Sembol İnşaat – Ali Tamince

İlk İnşaat – Yasin Selami Erdoğan

Eser Taahhüt – İlhan Adiloğlu

Onur Taahhüt – İhsan Çetin Ceviz

Üstay Yapı – Murat Üstay

IC İçtaş – Fırat Çeçen

MBD İnşaat – Emin Demircan

Makyol İnşaat – Adnan Çebi

Alarko – Ümit Boran

Yüksel İnşaat – Tayfun Sezgin Kayaş

STFA – Nur Çetin Taşkent

YDA İnşaat – Cüneyt Arslan

Dekinsan Grup – Fuat Taştan

Summa Turizm – Osman Özer Özkan

İris İnşaat – Selman Şansal

Tepe İnşaat – Murat Hasan Şen

Doğuş İnşaat – Hüsnü Akan

Mesa Mesken – Mert Boysanoğlu

Zafer Taahhüt – İbrahim Seyfettinoğlu

SMK Ulusal İnşaat – Semih Kayaş

Dolce Prefabrik – Süheyla Çebi Karahan

Özkar İnşaat – Zeynel Özdoğan

Orkun Nakliyat – Dilhan Karadeniz

Teknik müşavirlik firmalarına da ödül verildi

Programda ayrıca uluslararası düzeydeki teknik müşavirlik hizmetleriyle öne çıkan firmalar da ödüllendirildi. Bu bölümde ödülleri Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Kerim Orhon takdim etti. Ödül alan müşavirlik firmaları ve temsilcileri şöyle:

NKY Mimarlık – Birhan Emre Yazıcı

Yüksel Proje – Cemal Karaoğlu

Euroconsult – Noyan Feran

Proyapı Mühendislik – Akif Aygen

Dotsar Mühendislik – İrfan Aker

Temelsu Uluslararası – Demir İnözü

Tekfen Mühendislik – Metin Zagyapan

Den Zari Mühendislik – Mutlu Demir