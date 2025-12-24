Erdoğan 'partimizin surlarında gedik açılmasın' dedi kurmaylarına seçim talimatı verdi!

Erdoğan 'partimizin surlarında gedik açılmasın' dedi kurmaylarına seçim talimatı verdi!
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP MKYK’da “Terörsüz Türkiye” sürecinden geri adım atılmayacağını vurgulayarak kapsayıcı ve dikkatli bir dil çağrısı yaptı; Meclis’teki tartışmaları eleştirirken 2028 seçimleri için teşkilatlara hazırlık uyarısında bulundu.

AKP MKYK’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Erdoğan, “15 aydır hassasiyetle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye süreci için de sağduyulu yaklaşım önemli” dedi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kapsayıcı bir dilin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Partimizin ve itikadımızın surlarında gedik açılmaması için çok dikkatli olmalıyız. Süreci anlatma konusunda dikkat edin. Bu süreci devam ettireceğiz. Türkiye açısından çok önemli hassas bir şekilde yöneteceğiz. Buradan geri adım atmak söz konusu değil, tarihsel bir süreç. Bu yolun kolay olmadığını biliyorduk. Süreci korumak için elimizden geleni yapacağız. Kararlıyız” açıklamasını yaptı.

Murat Emir: Tayyip Erdoğan'ı bir daha Cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğizMurat Emir: Tayyip Erdoğan'ı bir daha Cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğiz

MECLİS’TE KAVGA

Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’te yaşanan kavga ve tartışmaları da işaret ederek, “Meclis’te tatsız bir durum yaşandı. Muhalefetin milletin derdine dair bir vizyonu olmadığını gördünüz. Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli, siyasetin seviyesi aşağı çekilmemeli. Biz muhalefetin bu tutumuna bakmayacağız. Türkiye’nin gerçek gündemine bakacağız. Bizim gündemimiz Türkiye’yi büyütmek” dedi.

ERDOĞAN'DAN PARTİSİNE SEÇİM UYARISI

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, konuşmasında teşkilat çalışmaları ve 2028 seçimlerine de değinerek, “2026 yılı yaklaşan seçimlerle ilgili hazırlıklarımız bakımından kritik bir süreci kapsıyor. 2027’ye çok güçlü girmek istiyoruz. Çalışmalarımızı buna göre artırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Siyaset
Son Dakika | Süreç komisyonunda kritik toplantı! Kurtulmuş: Son eşiğe gelindi
Son Dakika | Süreç komisyonunda kritik toplantı! Kurtulmuş: Son eşiğe gelindi
Bakan yardımcısı hakkındaki iddialar 'milli güvenlik' gerekçesi ile engellendi
Bakan yardımcısı hakkındaki iddialar 'milli güvenlik' gerekçesi ile engellendi
ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil'e Almanya'da şok protesto! "Kayyumsunuz kara leke olarak tarihte yer alacaksınız"
ODTÜ'nün kayyum rektörüne şok protesto! Her şeyi yüzüne söyledi