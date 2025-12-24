Erdoğan 'partimizin surlarında gedik açılmasın' dedi kurmaylarına seçim talimatı verdi!

AKP MKYK’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Erdoğan, “15 aydır hassasiyetle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye süreci için de sağduyulu yaklaşım önemli” dedi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kapsayıcı bir dilin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Partimizin ve itikadımızın surlarında gedik açılmaması için çok dikkatli olmalıyız. Süreci anlatma konusunda dikkat edin. Bu süreci devam ettireceğiz. Türkiye açısından çok önemli hassas bir şekilde yöneteceğiz. Buradan geri adım atmak söz konusu değil, tarihsel bir süreç. Bu yolun kolay olmadığını biliyorduk. Süreci korumak için elimizden geleni yapacağız. Kararlıyız” açıklamasını yaptı.

MECLİS’TE KAVGA

Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’te yaşanan kavga ve tartışmaları da işaret ederek, “Meclis’te tatsız bir durum yaşandı. Muhalefetin milletin derdine dair bir vizyonu olmadığını gördünüz. Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli, siyasetin seviyesi aşağı çekilmemeli. Biz muhalefetin bu tutumuna bakmayacağız. Türkiye’nin gerçek gündemine bakacağız. Bizim gündemimiz Türkiye’yi büyütmek” dedi.

ERDOĞAN'DAN PARTİSİNE SEÇİM UYARISI

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, konuşmasında teşkilat çalışmaları ve 2028 seçimlerine de değinerek, “2026 yılı yaklaşan seçimlerle ilgili hazırlıklarımız bakımından kritik bir süreci kapsıyor. 2027’ye çok güçlü girmek istiyoruz. Çalışmalarımızı buna göre artırmalıyız” ifadelerini kullandı.