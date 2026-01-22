Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

İran'da devam eden protestoların gölgesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmede Erdoğan'ın İran'a yönelik dış müdahale olasılığına olumu yaklaşmadığını belirttiği ifade edildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ERDOĞAN İLE PEZEŞKİYAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

İletişim Başkanlığı, Erdoğan ile Pezeşkiyan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin İran’ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye’nin İran’a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti. Cumhurbaşkanımız, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı."

İRAN'DA DEVAM EDEN PROTESTOLAR VE ABD TEHDİDİ

İran'da 28 Aralık 2025'te başkent Tahran'da başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestolar ile ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran'da yeni lider arayışının zamanı geldi" demişti.

Tahran yönetiminden ise İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yönelik en ufak bir saldırı grişiminin 'topyekün savaş ilanı' anlamına geldiği yönünde değerlendirme yapıldı.

İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan rejim karşıtı protestolar devam ediyor

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan İran, devam eden protestolarda aralarında siviller ve güvenlik güçlerinin de bulunduğu 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.