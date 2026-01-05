Erdoğan ile BAE lideri telefonla görüştü

Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan ile telefonda görüştü. İkili arasındaki görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kaydedildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmeyi İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından duyurdu.

"GAZZE’NİN YENİDEN İMARI İÇİN BİR AN ÖNCE ADIM ATILMALI"

Yapılan açıklamada iki lider arasındaki görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kaydedildi. Görüşmede ayrıca Türkiye’nin Yemen ile Somali’nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediği ve Gazze’nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğinin belirtildiği paylaşıldı.

Görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Yemen ile Somali’nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini, huzur ve istikrarın sağlanmasına ilişkin gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Gazze’deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze’nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

