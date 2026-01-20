Erdoğan, Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi ile telefonda görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören’de, "yan baktın" tartışmasında, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Çağlayan ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, Atlas Çağlayan'ın kendi evladı gibi olduğunu ve bunun takipçisi olacaklarını kaydetti. Erdoğan ayrıca, İstanbul'a geldiğinde Gülhan Çağlayan'ı ziyaret edeceğini ifade etti.

TAZİYE VE ZİYARET SÖZÜ

Erdoğan telefon görüşmesinde şunları söyledi:

"Atlas gerçekten adeta benim evladım gibi. Beni cidden kalpten yaraladı. Daha önce Minguzzi'de olduğu gibi böyle bir katliamı yaptılar. Dün kabine toplantısında da bunu arkadaşlarımla ayrıca paylaştım. Bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim.

Ayrıca daha sonra basın toplantısında da işte sizler de izlediniz, orada da açıkça bunu açıkladım. Biz bunun takipçisiyiz, peşindeyiz. Aynı zamanda ben belediye başkanımı gönderdim. Kendim de hafta sonu İstanbul’a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim."

Anne Gülhan Çağlayan, telefon görüşmesinin sonunda Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

