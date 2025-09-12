Erdoğan: Demokrasi dışı yöntemlere izin vermeyeceğiz

Erdoğan: Demokrasi dışı yöntemlere izin vermeyeceğiz
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül Darbesi'nin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda "Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 Darbesi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz." diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

  • "Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi’nin üzerinden 45 yıl geçti… Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız.
  • Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye’nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.
  • Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz."

cvnbc.jpg

Özel: Bugün de 19 Mart darbesinde aynı yerdeyizÖzel: Bugün de 19 Mart darbesinde aynı yerdeyiz

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

