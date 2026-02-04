Erbakan'dan AKP'ye: Masalı bırakın seçim kararı alın

Erbakan'dan AKP'ye: Masalı bırakın seçim kararı alın
Yayınlanma:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EKK’nın 2026 yılı ikinci toplantısı sonrası yapılan açıklamayı eleştirerek, enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu ve iktidara “masal anlatmayı bırakın” diyerek erken seçim çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2026 yılı ikinci toplantısının ardından yapılan basın açıklamasını paylaşarak erken seçim çağrısında bulundu.

ERBAKAN'DAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Erbakan'ın paylaşımında, "Siz hala bildiri mi yayımlıyorsunuz? Aralık enflasyonu yüzde 0,89, ocak enflasyonu yüzde 4,84. Bu rakamların içinde TÜİK var, manipülasyon var, dezenformasyon var; yapılacak maaş zamlarını düşük tutarak halkın ekmeğiyle oynamak var. Ama siz halka dezenflasyon hikayesi anlatıyorsunuz. Aynı yanlışları tekrarlayarak farklı sonuçlar alamazsınız. Masal anlatmayı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın." ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

