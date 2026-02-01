Ekrem İmamoğlu: Çorum tarih yazdı!

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Çorum’da gerçekleşen dev mitingin ardından Silivri'den seslendi. İmamoğlu sosyal medya X hesabı üzerinden "Çorum tarih yazdı tarih!" paylaşımı yaptı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya X hesabı üzerinden, CHP’nin, bugün Çorum'da 86’ncısı gerçekleştirdiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin paylaşım yaptı.

Özgür Özel tarihi mitingde Erdoğan'a seslendi: Zam değil sandıkÖzgür Özel tarihi mitingde Erdoğan'a seslendi: Zam değil sandık

"DEĞİŞİMİN AYAK SESLERİ"

Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Çorum tarih yazdı tarih! Bu değişimin ayak sesleridir, bu umudun yeniden doğuşudur, bu önyargıların yıkılmasıdır, bu milletin sesidir! Millet kararını verdi. Bir şey değişecek, her şey değişecek."

ekrem-imamoglu.jpg
Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya X hesabı paylaşımı (1 Şubat 2026)

"ÇORUM TARİHİNİN EN BÜYÜK MİTİNGİ"

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle Mart 2025’ten bu yana her hafta gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86’ncısı olan Çorum buluşmasında Özgür Özel bugün on binlere seslenmişti. Özel konuşmasının bir bölümünde şu ifadelere yer vermişti:

"Dedik ki; verin bu meydanı tıka basa dolduralım, Çorum görsün, Türkiye Çorum'u duysun. Ama sıcak salonların, sıcak salonların lideri olan, kendisini kendi atadıklarına alkışlatan, insan içine çıkamayan, emeklinin yüzüne bakamayan, asgari ücretlinin yüzünü güldürmeyen ve Çorum'da o meydanın yarısını bile dolduramayan Erdoğan'dan korkularına, orayı veremeyiz dediler.

"Ya nereyi verirsin?"

"Abide meydanını veririm."

Biz dedik ki; Çorumlular, Çorumlular... O meydanı, o meydanı dolduramayanlara nasıl bir kalabalık göstereceklerini bilirler. İşte şimdi, Erdoğan'ın toplayamadığı kalabalığın üç katını toplayarak, Çorum tarihinin en büyük mitinginde buradayız!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

