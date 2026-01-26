Ekrem İmamoğlu: Bizim insanımız haksızlık yapanı sevmez

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ”Bizim insanımız üreteni sever. Milletin hayrına üreteni sever. Milletine hizmet edeni sever. Millete ait olanı kendine aitmiş gibi sahiplenen kibri, öfkeyle zulmedenleri, kötülükle pusu kuranları ve haksızlık yapanları sevmez“ dedi.

"BİZİM İNSANIMIZ ÜRETENİ SEVER"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya X hesabından açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

