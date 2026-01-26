Ekrem İmamoğlu: Bizim insanımız haksızlık yapanı sevmez

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Bizim insanımız üreteni sever. Haksızlık yapanları sevmez" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ”Bizim insanımız üreteni sever. Milletin hayrına üreteni sever. Milletine hizmet edeni sever. Millete ait olanı kendine aitmiş gibi sahiplenen kibri, öfkeyle zulmedenleri, kötülükle pusu kuranları ve haksızlık yapanları sevmez“ dedi.

"BİZİM İNSANIMIZ ÜRETENİ SEVER"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya X hesabından açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bizim insanımız üreteni sever. Milletin hayrına üreteni sever. Milletine hizmet edeni sever. Millete ait olanı kendine aitmiş gibi sahiplenen kibri, öfkeyle zulmedenleri, kötülükle pusu kuranları ve haksızlık yapanları sevmez. Oy varsa hizmet var diyeni hiç sevmez. Merhameti, iyiliği, devletin sıcaklığını, şefkatini; devletini güçlendireni, halkına hizmet edeni, halkını ayrıştırmayanı çok sever."

gorsel-2026-01-25-163915337.png
Ekrem İmamoğlu sosyal medya X paylaşımı (25 Ocak 2026)

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

